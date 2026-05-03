Die Formel 1 reagiert auf die Unwetterwarnung in Miami und verlegt den Start des Grand Prix.

Die Formel 1 hat auf das drohende Wetterchaos in Miami reagiert und den Start des vierten Saisonrennens nach vorne verlegt. Wie die Organisatoren bekannt gaben, beginnt der Grand Prix am Sonntag nun bereits um 13.00 Uhr Ortszeit (ab 19.00 Uhr im Liveticker). Ursprünglich hätte der Start drei Stunden (22.00 Uhr) später erfolgen sollen.

"Diese Entscheidung wurde getroffen, um Störungen während des Rennens zu minimieren und ein möglichst großes Zeitfenster für einen erfolgreichen Abschluss des Grand Prix unter optimalen Bedingungen zu gewährleisten", erklärten die Organisatoren des Automobil-Weltverbands FIA in einer Mitteilung.

"Dabei hat die Sicherheit der Fahrer, Fans, Teams und Mitarbeiter oberste Priorität." Ein US-Gesetz schreibt die sofortige Aussetzung aller Freiluftveranstaltungen und die Unterbringung von Zuschauern und Personal bei Gewitter und Blitzgefahr vor.

Schon im vergangenen Jahr hatte Regen in Miami die Geduld der Verantwortlichen auf die Probe gestellt und den Start des Sprints verzögert. Für Sonntag werden nun Gewitter und starker Regen am Nachmittag erwartet. Bei Blitzen in der Nähe der Strecke darf nicht gefahren werden.