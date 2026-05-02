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Beim Großen Preis von Miami wird WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli am Sonntag von der Pole Position aus ins Rennen gehen.

WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli hat sich die Pole Position für den Großen Preis von Miami (Sonntag, 22.00 Uhr MESZ) gesichert und für Erleichterung bei Mercedes gesorgt. Nachdem die Silberpfeile bei der Rückkehr der Formel 1 zuvor nur hinterhergefahren waren, schlug der Italiener im Qualifying mit der schnellsten Runde des Tages zurück. Für den Shootingstar war es die dritte Pole in Serie. Formel 1: Weltmeister Lando Norris holt sich die Sprint-Pole in Miami Der viermalige Weltmeister Max Verstappen sicherte sich dahinter völlig überraschend Rang zwei und unterstrich die positive Entwicklung bei Red Bull. Rang drei ging an Charles Leclerc im Ferrari. McLaren-Pilot Lando Norris, der zuvor den Sprint souverän gewonnen hatte, konnte bei der Zeitenjagd nicht dem Tempo der Konkurrenz folgen und wurde nur Vierter.

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