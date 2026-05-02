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Formel 1: Dritte Pole Position in Serie für Kimi Antonelli - Max Verstappen in Miami Zweiter
Aktualisiert:von SID
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Videoclip • 01:06 Min
Beim Großen Preis von Miami wird WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli am Sonntag von der Pole Position aus ins Rennen gehen.
WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli hat sich die Pole Position für den Großen Preis von Miami (Sonntag, 22.00 Uhr MESZ) gesichert und für Erleichterung bei Mercedes gesorgt.
Nachdem die Silberpfeile bei der Rückkehr der Formel 1 zuvor nur hinterhergefahren waren, schlug der Italiener im Qualifying mit der schnellsten Runde des Tages zurück. Für den Shootingstar war es die dritte Pole in Serie.
Der viermalige Weltmeister Max Verstappen sicherte sich dahinter völlig überraschend Rang zwei und unterstrich die positive Entwicklung bei Red Bull. Rang drei ging an Charles Leclerc im Ferrari. McLaren-Pilot Lando Norris, der zuvor den Sprint souverän gewonnen hatte, konnte bei der Zeitenjagd nicht dem Tempo der Konkurrenz folgen und wurde nur Vierter.
Rückschlag für Russell
Im teaminternen Duell der Silberpfeile kassierte George Russell als Fünfter einen weiteren Rückschlag, das Momentum liegt derzeit deutlich bei Antonelli. Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat in Miami weiter große Probleme und wurde im zweiten Ferrari Sechster. Oscar Piastri, im Sprint auf Rang zwei, hatte wie Norris Schwierigkeiten und belegte nur den siebten Platz.
In Miami präsentiert sich die Formel 1 bislang unberechenbar, Prognosen sind kaum möglich. Und schon am Sonntag könnten sich die Kräfteverhältnisse wieder verschieben. Aufgrund des vorhergesagten Unwetters in Miami hat der Automobil-Weltverband FIA den vierten Grand Prix des Jahres offiziell zum Regenrennen deklariert, mit den neuen Autos fehlt es den Piloten an Erfahrung bei nassen Bedingungen. Offen ist zudem, ob der Start nach vorne verlegt wird, um dem möglichen Wetterchaos aus dem Weg zu gehen.
Nico Hülkenberg belegte mit seinem Audi wie schon in Australien, China und Japan Platz elf im Qualifying. Zuvor hatte das deutsche Werksteam einen Tag zum Vergessen erlebt. Am Sprint hatte Hülkenberg, der noch ohne WM-Punkte in dieser Saison ist, nicht teilnehmen können, sein Auto fing auf dem Weg in die Startaufstellung Feuer. Teamkollege Gabriel Bortoleto wurde nachträglich wegen eines Verstoßes gegen die Vorschriften zum Ansaugluftdruck des Motors disqualifiziert, bei der Zeitenjagd brannten dann seine Bremsen. So reichte es nur für den letzten Startplatz.
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