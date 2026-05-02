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Bei der Rückkehr der Formel 1 hat der amtierende Weltmeister Lando Norris im McLaren beim Sprint in Miami triumphiert.

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Start-Ziel-Sieg für Weltmeister Norris McLaren unterstrich damit den eigenen Aufwärtstrend, die zahlreichen Updates scheinen in Kombination mit den neuen Anpassungen am Reglement sehr gut zu funktionieren. Norris, der einen Start-Ziel-Sieg feierte, geht damit als großer Favorit in das Qualifying am Abend (22.00 Uhr MESZ). Der Große Preis von Miami soll am Sonntag um 22.00 Uhr MESZ (jeweils Sky) stattfinden, aufgrund eines vorhergesagten Unwetters könnte der Start aber früher erfolgen. Vor dem Rennen wurde des früheren Formel-1-Piloten Alessandro "Alex" Zanardi mit einer Schweigeminute gedacht. Der Italiener, der von 1991 bis 1999 für Jordan, Minardi, Lotus und Williams in der Königsklasse gefahren war, war am 1. Mai unerwartet im Alter von 59 Jahren gestorben. Zanardi hatte in der Folge eines Rennunfalls auf dem Lausitzring vor 25 Jahren beide Beine verloren. Mit dem Handbike begann er eine zweite Sportkarriere und holte vier Goldmedaillen bei Paralympischen Spielen, auch auf die Rennstrecke kehrte er in der Tourenwagen-Meisterschaft WTTC zurück.