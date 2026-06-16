Formel 1
Formel 1 - Nach FIA-Kehrtwende: McLaren und Red Bull gehen in Berufung
Aktualisiert:von SID
ran Mehr Sport
Formel 1: Lewis Hamilton mit Meilenstein! Fans feiern Sieg
Videoclip • 01:23 Min
Das Ringen um das Podium von Monaco ist in der Formel 1 weiter nicht beendet. Neun Tage nach dem Rennen im Fürstentum und vier nach dem erfolgreichen Protest des Alpine-Teams haben der Weltmeisterrennstall McLaren sowie Red Bull Racing Berufung eingelegt.
Rennkommissare des Automobil-Weltverbandes FIA hatten am vergangenen Freitag den dritten Platz von Pierre Gasly (Frankreich) rückwirkend anerkannt, nachdem der Alpine-Pilot ursprünglich mit zwei Zeitstrafen à fünf Sekunden wegen zweier separater Geschwindigkeitsüberschreitungen in der Boxengasse belegt worden war.
Fernando Alonso deutet Karriereende an - "Besonderes Wochenende"
Sieger und Verlierer zum Großen Preis von Barcelona - Hamilton-Statement, Piastri poltert und acht DNFs
Man sei "der Ansicht, dass dieser Fall wichtige Fragen zur sportlichen Fairness, zur Regelkonformität und zur Integrität des Wettbewerbs aufwirft", teilte McLaren in einer ausführlichen Stellungnahme mit.
"Unserer Ansicht nach führt die nachträgliche Aufhebung der Strafen zu einer Situation, in der einige Teilnehmer benachteiligt werden, obwohl sie sich an die Regeln und die Entscheidungen der Stewards gehalten haben. Ein solches Ergebnis birgt die Gefahr sportlicher Ungleichbehandlung und untergräbt das Vertrauen in die konsequente Anwendung des FIA-Sportreglements", so McLaren weiter. Die Formel 1 profitiere "von einem Reglement, das für alle Teilnehmer einheitlich, transparent und fair angewendet wird", wertete der Rennstall von Weltmeister Lando Norris.
Mehr Videos
ran Mehr Sport
Formel 1: Lewis Hamilton mit Meilenstein! Fans feiern Sieg
Videoclip • 01:23 Min
ran Mehr Sport
Formel 1 - Fans spotten über Monaco: "Asphalt hält nicht mal bis zur Zielflagge"
Videoclip • 02:06 Min
ran Mehr Sport
Formel 1: Geheim-Gast in Monaco: Kim Kardashian im Fahrerlager
Videoclip • 01:16 Min
ran Mehr Sport
Formel 1: Autogrammjagd mit George Russell
Videoclip • 01:30 Min
ran Mehr Sport
Formel 1: Antike Wespe nach Oscar Piastri benannt
Videoclip • 01:13 Min
ran Mehr Sport
Mick Schumacher zeigt neue Freundin: Erster Liebes-Auftritt
Videoclip • 01:35 Min
ran racing DTM
DTM: Van der Linde - Comeback-Sieg in Zandvoort
Videoclip • 02:37 Min
ran Mehr Sport
Formel 1: "Er ist die Zukunft!" Antonelli rasiert in Montreal
Videoclip • 01:17 Min
ran racing DTM
DTM - Highlights: Spannung bis zum Schluss in Zandvoort
Videoclip • 01:15 Min
ran racing DTM
DTM Highlights: Gesamtführender wird durch Kollision abgelöst
Videoclip • 04:22 Min
ran racing DTM
DTM 2026: Das Sonntags-Rennen vom Circuit Zandvoort im Relive
Videoclip • 93:39 Min
ran racing DTM
DTM: Mirko Bortolotti bekommt Strafe nach Boxen-Crash
Videoclip • 01:14 Min
Formel 1: Die Lage ist kompliziert
Mehrere Piloten waren in Monaco wegen vermeintlich zu hoher Geschwindigkeit in der Boxengasse sanktioniert worden. Alpine wies später nach, dass bei Gasly Messfehler vorlagen. Es wirkt wahrscheinlich, dass dieselben Messfehler auch zu den Strafen der anderen Piloten führten.
Die Lage ist aber kompliziert: Gasly war als Dritter ins Ziel gekommen, die Strafe wurde erst nachträglich aufgerechnet und konnte dadurch nach Abschluss des Verfahrens einfach wieder abgezogen werden. Die übrigen Fahrer verbüßten ihre Strafen dagegen schon während des Rennens. Für diese Piloten seien durch die Entscheidungen "bedauerlicherweise die Rennstrategien und damit ihr Rennergebnis beeinträchtigt" worden, das räumte auch die FIA in ihrem Urteil ein. Eine verbüßte Strafe könne aber nicht rückgängig gemacht werden.
Mehr News
Formel 1
Sieger und Verlierer von Barcelona - Hamilton-Statement, Piastri poltert
DTM
DTM 2026 live: Termine, Piloten und Übertragungen im Free-TV auf ProSieben & im Joyn-Stream
Formel 1
Formel 1 live: Teams, Regeln, Piloten und Übertragungen im Free-TV und Livestream
Formel 1
Kommentar: Ferrari muss Hamilton jetzt zum ersten Fahrer ernennen
Formel 1
Erlösung für Hamilton und Ferrari - Drama um Antonelli
Formel 1
Formel 1 in Barcelona jetzt live im TV, Livestream und im Ticker - Wer überträgt das Rennen in Katalonien?