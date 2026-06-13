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Formel 1 in Barcelona jetzt live im TV, Livestream und im Ticker - Wer überträgt das Qualifying in Katalonien?
Aktualisiert:von ran
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Formel 1 - Fans spotten über Monaco: "Asphalt hält nicht mal bis zur Zielflagge"
Videoclip • 02:06 Min
Die Formel 1 fährt nach dem Rennen in Monaco in Barcelona. Hier gibt es alle Informationen zum Grand Prix von Barcelona-Katalonien.
Die Formel 1 ist wieder in Europa angekommen! Nach dem traditionellen Großen Preis von Monaco geht es nun in Barcelona weiter.
Es ist vorerst das letzte Jahr, in dem der Große Preis fest in Katalonien ausgetragen wird. Der Grand Prix von Spanien wird in Zukunft auf dem neuerrichteten Madring in Madrid stattfinden.
Zukünftig wird sich Barcelona im Jahresrhythmus mit Spa abwechseln.
In Monaco hat Mercedes-Pilot Kimi Antonelli ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt. Mit dem fünften Sieg in Folge setzt sich der Italiener an der Tabellenspitze langsam ab. Teamkollege George Russell fällt sogar auf Platz drei hinter Lewis Hamilton zurück.
Beim ersten freien Training in Nordspanien fuhr Russell allerdings die beste Zeit ein, gefolgt von Piastri und Leclerc. Beim zweiten freien Training führte der amtierende Weltmeister Lando Norris das Fahrerfeld an. Auf Platz zwei und drei schafften es Russell und Piastri.
Formel 1 live - Großer Preis von Spanien: Wann startet der Barcelona-GP?
Grand Prix: Großer Preis von Spanien in Barcelona
Strecke: Circuit de Barcelona-Catalunya
Vorjahressieger: Oscar Piastri (McLaren)
Qualifying: 13. Juni ab 16 Uhr im Liveticker
Motorsport-Livestreams:
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Freitag, 19.06. 11:35 • Motorsport
DTM: Lausitzring, Freies Training 1 im Livestream
65 MinBald verfügbar
Freitag, 19.06. 11:35 • Motorsport
DTM: Lausitzring, Freies Training 1 im Livestream
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Freitag, 19.06. 16:05 • Motorsport
DTM: Lausitzring, Freies Training 2 im Livestream
55 MinBald verfügbar
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DTM: Lausitzring, Freies Training 2 im Livestream
55 Min
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Samstag, 20.06. 08:50 • Motorsport
DTM: Lausitzring, Qualifying 1 im Livestream
40 MinBald verfügbar
Samstag, 20.06. 08:50 • Motorsport
DTM: Lausitzring, Qualifying 1 im Livestream
40 Min
Spanien-GP live: Wird die Formel 1 im Free-TV übertragen?
Der Kanada-Grand-Prix wird nicht im Free-TV laufen. So ist jedenfalls der aktuelle Stand. Zwar hat RTL in den vergangenen Jahren einzelne Rennen übertragen, jedoch stehen für diese Saison noch keine Sendetermine fest.
Das Wichtigste zur Formel 1
Formel 1 Videos:
Formel 1 live in Spanien: Wo läuft der Barcelona-GP im Pay-TV?
Auch in der Saison 2026 liegen die exklusiven Übertragungsrechte der Formel 1 bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Trainings, Qualifyings, Sprints und Rennen live und in voller Länge.
Ein kostenpflichtiges Abonnement ist jedoch Voraussetzung.
Großer Preis von Spanien: Wo läuft die Formel 1 im Livestream?
Sky bietet für Trainings, Qualifyings, Sprints und Rennen entweder über Sky Go oder WOW einen Livestream an. Ein kostenpflichtiges Sky- bzw. WOW-Abonnement ist erforderlich.
Großer Preis von Spanien: Wo gibt es einen Liveticker zur Formel 1?
ran liefert wie gewohnt einen Liveticker. Hier werden alle Sessions vom ersten Training bis zum Rennen begleitet. Werft einfach einen Blick auf unsere Übersicht.
Live-Sport auf Joyn:
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Heute, 21:00 Uhr • Fussball
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Barcelona-GP in Spanien: Das Formel-1-Wochenende kompakt
Grand Prix: Großer Preis von Spanien in Barcelona
Strecke: Circuit de Barcelona-Catalunya
Streckenlänge: 4.657 km
Rennrunden: 57 (265,45 k)
Saisonrennen: 7 von 22
Free-TV: ---
Pay-TV: Sky
Livestream: Sky Go, WOW
Liveticker: ran.de
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