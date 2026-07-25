Mercedes plant mit Kimi Antonelli und George Russell auch für 2027. Ein Hintertürchen lässt sich Teamchef Toto Wolff für die Zukunft aber offen.

Mit nur 19 Jahren führt Kimi Antonelli die Formel-1-WM an - eine Entwicklung, von der auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff positiv überrascht ist.

"Ich glaube, dass der Junge das Feedback einfach sehr gut verarbeiten und umsetzen kann", sagte der 54-Jährige im "Sky"-Interview vor dem Großen Preis von Ungarn über die Formstärke des Teenagers. Der Italiener habe sich diesbezüglich über den Winter deutlich verbessert.

Weil zudem George Russell derzeit auf Rang drei der Fahrerwertung liegt, plant Mercedes auch für 2027 fest mit seinem Duo. Ein Hintertürchen lässt sich Wolff für die Zukunft aber offen: "Wir scheuen uns nicht, irgendwann auch Max [Verstappen] und Kimi zusammen im Team zu haben."

Der Niederländer Verstappen, derzeit für Red Bull am Start, war zuletzt Fragen nach seiner Zukunft immer wieder ausgewichen.