Formel 1: Hamilton landet vor Leclerc - Antonelli nicht mal in den Top 10

ran Mehr Sport Formel 1: Hamiltons lockere Skateboard-Ankunft endet im Crash Videoclip • 01:12 Min Link kopieren Teilen

Ferrari dominiert das Freitag-Training der Formel 1 in Ungarn. Für Kimi Antonello läuft es dagegen alles andere als rund.

Die Ferraris haben auch im zweiten freien Training der Formel 1 in Budapest die Konkurrenz distanziert. Rekordweltmeister Lewis Hamilton drehte am Freitagnachmittag auf dem Hungaroring in 1:18,729 Minuten die schnellste Runde des Tages und setzte sich vor seinem Teamkollegen Charles Leclerc (+0,148 Sekunden) durch. Zuvor hatte der Monegasse die erste Session klar für sich entschieden. Die Konkurrenten konnten dem Tempo der Scuderia bislang nicht folgen, vor allem Mercedes hatte am Freitag riesige Probleme. Hinter Weltmeister Lando Norris im McLaren (+0,499) und dem viermaligen Champion Max Verstappen (+0,692) im Red Bull belegte George Russell lediglich Platz fünf (+0,933). WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli, der im ersten Training noch für Ersatzpilot Frederik Vesti pausiert hatte, erreichte mit fast zwei Sekunden Rückstand sogar nur den 13. Platz (+1,964). Der Italiener hatte mit blockierenden Hinterrädern zu kämpfen und schimpfte immer wieder am Funk.

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