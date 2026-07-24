Motorsport
Formel 1: Hamilton landet vor Leclerc - Antonelli nicht mal in den Top 10
Veröffentlicht:von SID
ran Mehr Sport
Formel 1: Hamiltons lockere Skateboard-Ankunft endet im Crash
Videoclip • 01:12 Min
Ferrari dominiert das Freitag-Training der Formel 1 in Ungarn. Für Kimi Antonello läuft es dagegen alles andere als rund.
Die Ferraris haben auch im zweiten freien Training der Formel 1 in Budapest die Konkurrenz distanziert. Rekordweltmeister Lewis Hamilton drehte am Freitagnachmittag auf dem Hungaroring in 1:18,729 Minuten die schnellste Runde des Tages und setzte sich vor seinem Teamkollegen Charles Leclerc (+0,148 Sekunden) durch. Zuvor hatte der Monegasse die erste Session klar für sich entschieden.
Die Konkurrenten konnten dem Tempo der Scuderia bislang nicht folgen, vor allem Mercedes hatte am Freitag riesige Probleme. Hinter Weltmeister Lando Norris im McLaren (+0,499) und dem viermaligen Champion Max Verstappen (+0,692) im Red Bull belegte George Russell lediglich Platz fünf (+0,933). WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli, der im ersten Training noch für Ersatzpilot Frederik Vesti pausiert hatte, erreichte mit fast zwei Sekunden Rückstand sogar nur den 13. Platz (+1,964). Der Italiener hatte mit blockierenden Hinterrädern zu kämpfen und schimpfte immer wieder am Funk.
Neueste Formel-1-Videos
ran Mehr Sport
Formel 1: Hamiltons lockere Skateboard-Ankunft endet im Crash
Videoclip • 01:12 Min
ran Mehr Sport
Formel 1: Hamilton teilt private Urlaubsfotos mit Kim Kardashian
Videoclip • 01:11 Min
ran Mehr Sport
Formel 1: Leclerc versetzt Hamilton den nächsten England-Dämpfer
Videoclip • 01:09 Min
Hülkenberg schafft es erneut in die Top 10
Nico Hülkenberg bestätigte derweil den positiven Eindruck aus dem ersten Training. Nach einem achten Platz zum Auftakt erreichte der Emmericher, der mit seinem Audi weiter auf die ersten Punkte des Jahres wartet, als Neunter (+1,396) wieder die Top Ten.
Beim Großen Preis von Ungarn (Sonntag, ab 15 Uhr im Liveticker), dem letzten Rennen vor der vierwöchigen Sommerpause, hat Ferrari den dritten Saisonsieg fest im Blick. Der Kurs in Budapest mit seinen kurzen Geraden und vielen Kurven liegt dem eigenen Wagen exzellent.
Hamilton, mit acht Erfolgen Rekordsieger auf dem Hungaroring und in der WM erster Verfolger von Antonelli, und Leclerc gehen damit als haushohe Favoriten in das Qualifying am Samstag (ab 16 Uhr im Liveticker).
Weitere Formel-1-News
Formel 1
Leclerc zum Auftakt klar vorne - Pause für Antonelli
Formel 1
Formel 1 2026 heute live: Fahrer, Regeln, Teams, TV-Übertragungen, Ticker & Streams
Formel 1
Formel 1 im Free-TV, Stream und im Ticker - alle Informationen zum Großen Preis von Ungarn
Formel 1
F1 Power Ranking: Antonelli dominiert und Verstappen kämpft
Formel 1
Kommentar: Antonelli fährt in einer eigenen Liga
Formel 1
Formel 1 in Spa heute im Free-TV, Stream und im Ticker - alle Infos zum Großen Preis von Belgien