Vor dem Spanien-Grand-Prix in Barcelona deutet Formel-1-Legende Fernando Alonso ein baldiges Karriereende an. Schon bald soll die Entscheidung über seine Zukunft fallen.

Am Sonntag steht in Barcelona der Große Preis von Spanien auf dem Programm (ab 15 Uhr im Liveticker). Bereits vorher hat Formel-1-Legende Fernando Alonso durchblicken lassen, dass sein Abschied aus der Königsklasse nicht mehr allzu weit entfernt sein dürfte.

"Es wird ein besonderes Wochenende werden, wahrscheinlich mein letztes Rennen in Barcelona in der Formel 1", sagte der Spanier vor seinem Heimrennen.

Wichtig: Die Rennserie kehrt nach dem Grand Prix an diesem Wochenende erst 2028 auf den Circuit de Catalunya zurück, im nächsten Jahr wird stattdessen in Spa-Francorchamps gefahren.

Das bedeutet: Spätestens nach der kommenden Saison dürfte der inzwischen 44-Jährige seine Laufbahn beenden.

Ob Alonso überhaupt 2027 noch im Cockpit sitzt, ist derweil ebenfalls offen. Sein Kontrakt bei Aston Martin läuft nach der aktuellen Saison aus, eine Entscheidung über seine Zukunft soll nach dem Sommer fallen. "Nach dem Sommer werde ich entscheiden, ob ich weitermache oder nicht", erklärte er.