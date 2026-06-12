Formel 1
Formel 1: Fernando Alonso deutet Karriereende an - "Besonderes Wochenende"
Veröffentlicht:von ran.de
ran Mehr Sport
Formel 1: Geheim-Gast in Monaco: Kim Kardashian im Fahrerlager
Videoclip • 01:16 Min
Vor dem Spanien-Grand-Prix in Barcelona deutet Formel-1-Legende Fernando Alonso ein baldiges Karriereende an. Schon bald soll die Entscheidung über seine Zukunft fallen.
Am Sonntag steht in Barcelona der Große Preis von Spanien auf dem Programm (ab 15 Uhr im Liveticker). Bereits vorher hat Formel-1-Legende Fernando Alonso durchblicken lassen, dass sein Abschied aus der Königsklasse nicht mehr allzu weit entfernt sein dürfte.
"Es wird ein besonderes Wochenende werden, wahrscheinlich mein letztes Rennen in Barcelona in der Formel 1", sagte der Spanier vor seinem Heimrennen.
Wichtig: Die Rennserie kehrt nach dem Grand Prix an diesem Wochenende erst 2028 auf den Circuit de Catalunya zurück, im nächsten Jahr wird stattdessen in Spa-Francorchamps gefahren.
Das bedeutet: Spätestens nach der kommenden Saison dürfte der inzwischen 44-Jährige seine Laufbahn beenden.
Ob Alonso überhaupt 2027 noch im Cockpit sitzt, ist derweil ebenfalls offen. Sein Kontrakt bei Aston Martin läuft nach der aktuellen Saison aus, eine Entscheidung über seine Zukunft soll nach dem Sommer fallen. "Nach dem Sommer werde ich entscheiden, ob ich weitermache oder nicht", erklärte er.
Die nächsten Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 18:15 Uhr • Basketball
BBL Playoffs live: Finale 1
105 MinBald verfügbar
Heute, 18:15 Uhr • Basketball
BBL Playoffs live: Finale 1
105 Min
Alonso lässt Karriereende offen
Bereits Ende Juli wird der zweimalige Weltmeister 45 Jahre alt, er ist der dienstälteste Fahrer im Feld. Mit Aston Martin kann der Spanier allerdings nicht um Erfolge in der Königsklasse mitfahren, was auch am Wochenende nicht anders sein wird.
"Ich werde nicht konkurrenzfähig sein und es in Q1 nicht weit bringen, aber hoffentlich können alle das Wochenende genießen", blickte er auf den Barcelona-Trip voraus.
Übrigens: Der letzte F1-Sieg des Altmeisters liegt bereits 13 Jahre zurück. 2013 gewann er ausgerechnet den Grand Prix in Barcelona.
"Ich glaube, es ist mein 23. Mal hier und jedes Mal war es magisch. Ich hoffe, diesmal wird es genauso", frohlockt der Asturier: "Ob dies nun das letzte Mal ist oder nicht, spielt keine allzu große Rolle – ich bin mit meiner Karriere im Reinen. Ich habe viel mehr erreicht, als ich mir als Kind je erträumt hätte."
Mehr Formel-1-News
Formel 1
Formel 1: Strafe zurückgenommen - Gasly doch auf Monaco-Podest
Formel 1
Formel 1 heute live: Teams, Fahrer, Regeln, Rennen, Übertragungen im Free-TV und Livestream
Formel 1
Abgehängt - Russell und die Verlierer in Antonellis Schatten
Formel 1
Nach Kritik: Verbrenner-Anteil wird erhöht
Formel 1
Dank Regel-Schlupfloch: Mercedes darf Motoren weiter verbessern
Formel 1
Kommentar: Für Russell kann es ungemütlich werden