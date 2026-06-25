ran Mehr Sport Formel 1: Lewis Hamilton mit Meilenstein! Fans feiern Sieg Videoclip • 01:23 Min Link kopieren Teilen

Die Formel 1 bereitet sich auf ein heißes Rennwochenende in Österreich vor. Teams müssen Kühlsysteme verbauen.

Die Formel 1 hat mit einer Hitzewarnung auf die hohen Temperaturen in Europa reagiert. Für den Großen Preis von Österreich verkündete die Rennleitung am Donnerstag die Maßnahme, da im Laufe des Wochenendes Temperaturen von mehr als 31 Grad (Grenzwert) zu erwarten sind. Seit der vergangenen Saison sind die Teams im Falle einer Hitzewarnung verpflichtet, Komponenten eines Kühlsystems ins Auto zu bauen. 2025 fand die Regel etwa im texanischen Austin und in Singapur Anwendung.

Formel 1: Kühlwesten funktionieren nicht im gesamten Rennen Laut Vorhersagen steigen die Temperaturen am Red Bull Ring in Spielberg im Laufe des Wochenendes auf bis zu 36 Grad. Streit um Monaco-Podest geht vor Gericht Die Fahrer tragen daher Kühlwesten. Diese werden von Kühlflüssigkeit durchlaufen und schaffen damit Abhilfe im Cockpit, wo die Temperaturen noch einmal deutlich höher sind als außerhalb des Autos. Bislang funktionierte die Vorrichtung aber noch nicht über eine komplette Renndistanz.

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