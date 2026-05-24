Beim 500-Meilen-Rennen von Indianapolis hat sich der frühere Formel-1-Pilot Mick Schumacher achtbar geschlagen. Ein Schwede ist der Schnellste.

Mick Schumacher hat sich bei den turbulenten 500 Meilen von Indianapolis achtbar geschlagen, ein persönliches Top-Ergebnis allerdings knapp verpasst.

Der 27-Jährige fuhr bei seiner ersten Teilnahme am legendären Ovalrennen auf den 18. Rang, die bislang beste Platzierung in seiner Rookie-Saison im IndyCar ist ein 17. Platz.

Der Sieg beim wichtigsten Motorsportereignis der USA ging an den Schweden Felix Rosenqvist, der nach der 110. Ausgabe damit erstmals auf der berühmten Borg-Warner Trophy verewigt wird.

Sein Vorsprung auf den Zweiten war mit 23 Tausendstelsekunden so gering wie nie zuvor bei diesem Klassiker, erst auf den allerletzten Metern zog er am US-Amerikaner David Malukas vorbei.

Schumacher schloss das Rennen allerdings als bester Neuling ab. Zudem war er auf den 200 Runden von den vier Piloten seines RLL-Rennstalls der zweitbeste: Nur Routinier Takuma Sato, der die Indy 500 schon zweimal gewonnen hat, landete als Zehnter vor Schumacher. Für den deutschen Motorsport war es ohnehin ein besonderes Rennen: Erstmals seit 103 Jahren nahm ein Deutscher am "Greatest Spectacle in Racing" teil.