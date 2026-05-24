Beim Grand Prix von Kanada hat Mercedes-Polit Kimi Antonelli den Sieg errungen. Sein Teamkollege George Russell schied hingegen wegen eines Motorschadens aus.

Genie und Wahnsinn bei Mercedes: Kimi Antonelli hat die nächste wilde Schlacht im neuen "Krieg der Sterne" gewonnen und sich mit dem vierten Sieg in Serie zum Topfavoriten auf den WM-Titel aufgeschwungen - George Russell setzte sich in Montréal hart gegen den Teenager zur Wehr, musste dann aber mit einem Motorschaden aufgeben.

"Es war alles ziemlich am Limit, es war gar nicht einfach heute, und es war sehr eng gegen George", sagte Antonelli: "Schade, dass er den Ausfall hatte."

Lewis Hamilton wurde Zweiter und feierte damit sein bislang bestes Ergebnis im Ferrari, Dritter wurde Max Verstappen im Red Bull.

"Mir fehlen die Worte", sagte Russell bei "Sky", "es war eigentlich ein gutes Wochenende." Die intensiven Zweikämpfe habe er "sehr genossen, das war hart, darum geht es doch hier."

Beide Mercedes-Piloten bekämpften sich auf der Strecke, beide begingen dabei allerdings auch Fahrfehler, mehr als einmal kam es fast zum Unfall - dabei hatten ähnliche Szenen am Samstag im Sprint von Montréal noch ein ausführliches, klärendes Dreiergespräch mit Teamchef Toto Wolff zur Folge.

Der Defekt an Russells Auto entschied letztlich das Duell, er kam für den Engländer zur Unzeit: Nach schwierigen Wochenenden hatte er sich in Kanada mit dem Sprintsieg und der Pole Position eigentlich wieder in Stellung gebracht. Vor dem nächsten Rennen in Monaco (7. Juni) hat Antonelli nun bereits 43 Punkte Vorsprung.