Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

IndyCar

Mick Schumacher feiert im IndyCar sein bestes Saisonergebnis

Aktualisiert:

von SID

ran Mehr Sport

Mick Schumacher zeigt neue Freundin: Erster Liebes-Auftritt

Videoclip • 01:35 Min

Erfolg für Mick Schumacher: Beim IndyCar-Rennen in Madison fährt der Deutsche sein bestes Saisonergebnis ein.

Mick Schumacher hat sein bislang bestes IndyCar-Ergebnis eingefahren.

Der Deutsche wurde beim wegen Regens zweimal unterbrochenen Rennen auf dem Oval in Madison/Illinois 16., in der Gesamtwertung belegt Schumacher den 24. Platz. Den Sieg sicherte sich der Amerikaner Josef Newgarden.

Schumacher war vom 18. Startplatz ins Rennen gegangen, er fiel aber zu Beginn auf den 24. und somit letzten Platz zurück.

Die nächsten Livestreams auf Joyn

  • Jetzt live

    Jetzt live • American Football

    Das NFL Network im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    24/7 live

    Jetzt live

    Jetzt live • American Football

    Das NFL Network im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    24/7 live

  • Jetzt live

    Jetzt live • Tennis

    Tennis: BOSS Open, ATP in Stuttgart im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    490 Min

    Jetzt live

    Jetzt live • Tennis

    Tennis: BOSS Open, ATP in Stuttgart im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    490 Min

  • Bald verfügbar

    Dienstag, 09.06. 17:45 • Fussball

    Frauen-Länderspiel: Deutschland - Slowenien live

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

    Bald verfügbar

    Dienstag, 09.06. 17:45 • Fussball

    Frauen-Länderspiel: Deutschland - Slowenien live

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

- Anzeige -
- Anzeige -

Schumacher mit bestem Saisonergebnis

Der 27-Jährige kämpfte sich Schritt für Schritt nach vorne, wurde aber später von den Spitzenfahrern überrundet. Schumachers bislang bestes Ergebnis in seiner Premierensaison im IndyCar war ein 17. Platz gewesen.

In der Gesamtwertung führt weiterhin Titelverteidiger Alex Palou, der Spanier wurde in Madison jedoch nur 17. hinter Schumacher. Er hat zur Saisonhalbzeit 49 Punkte Vorsprung auf Kyle Kirkwood und 68 auf David Malukas (beide USA).

Mehr Motorsport-News