IndyCar
Mick Schumacher feiert im IndyCar sein bestes Saisonergebnis
Aktualisiert:von SID
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Videoclip • 01:35 Min
Erfolg für Mick Schumacher: Beim IndyCar-Rennen in Madison fährt der Deutsche sein bestes Saisonergebnis ein.
Mick Schumacher hat sein bislang bestes IndyCar-Ergebnis eingefahren.
Der Deutsche wurde beim wegen Regens zweimal unterbrochenen Rennen auf dem Oval in Madison/Illinois 16., in der Gesamtwertung belegt Schumacher den 24. Platz. Den Sieg sicherte sich der Amerikaner Josef Newgarden.
Schumacher war vom 18. Startplatz ins Rennen gegangen, er fiel aber zu Beginn auf den 24. und somit letzten Platz zurück.
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Schumacher mit bestem Saisonergebnis
Der 27-Jährige kämpfte sich Schritt für Schritt nach vorne, wurde aber später von den Spitzenfahrern überrundet. Schumachers bislang bestes Ergebnis in seiner Premierensaison im IndyCar war ein 17. Platz gewesen.
In der Gesamtwertung führt weiterhin Titelverteidiger Alex Palou, der Spanier wurde in Madison jedoch nur 17. hinter Schumacher. Er hat zur Saisonhalbzeit 49 Punkte Vorsprung auf Kyle Kirkwood und 68 auf David Malukas (beide USA).
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