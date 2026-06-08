Mick Schumacher feiert im IndyCar sein bestes Saisonergebnis

Erfolg für Mick Schumacher: Beim IndyCar-Rennen in Madison fährt der Deutsche sein bestes Saisonergebnis ein.

Mick Schumacher hat sein bislang bestes IndyCar-Ergebnis eingefahren.

Der Deutsche wurde beim wegen Regens zweimal unterbrochenen Rennen auf dem Oval in Madison/Illinois 16., in der Gesamtwertung belegt Schumacher den 24. Platz. Den Sieg sicherte sich der Amerikaner Josef Newgarden.

Schumacher war vom 18. Startplatz ins Rennen gegangen, er fiel aber zu Beginn auf den 24. und somit letzten Platz zurück.