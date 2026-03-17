In eigener Sache
Aus ran.de wird ran.joyn.de - alle Infos zu unserer neuen Homepage
Aktualisiert:von ran.joyn.de
Unsere Website erscheint seit Dienstag in neuem Layout und mit neuen Funktionen - aus ran.de wird ran.joyn.de.
Herzlich willkommen auf unserer neuen Homepage!
Seit diesem Dienstag sind wir mit ran.joyn.de online.
Der neue Name dokumentiert, dass wir uns noch enger mit unserem Streamingportal joyn.de verzahnen.
Dies zeigt sich auch in der prominenten Einbindung unserer Sport-Livestreams auf der Seite.
ran bleibt die Sportmarke von ProSiebenSat.1 - mit zahlreichen Highlights wie der Fußball-Bundesliga, der U21, der DTM sowie der WM im Eishockey und Rugby - und ab 2027 auch mit Welt- und Europameisterschaften im Handball, Basketball und Darts!
Nächste Sport-Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Donnerstag, 19.03. 17:45 • Handball
Handball: Deutschland-Ägypten im Livestream
150 MinBald verfügbar
Donnerstag, 19.03. 17:45 • Handball
Handball: Deutschland-Ägypten im Livestream
150 Min
- Bald verfügbar
Sonntag, 22.03. 15:00 • Handball
Handball: Deutschland-Ägypten im Livestream
150 MinBald verfügbar
Sonntag, 22.03. 15:00 • Handball
Handball: Deutschland-Ägypten im Livestream
150 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 18.04. 16:25 • Rugby
Six Nations der Frauen: Wales - Frankreich im Livestream
130 MinBald verfügbar
Samstag, 18.04. 16:25 • Rugby
Six Nations der Frauen: Wales - Frankreich im Livestream
130 Min
ran.joyn.de: News, Exklusives, Videos und Daten
Doch auch abseits dieser Großevents findet ihr bei uns weiter alle täglich relevanten Sportnews.
Dabei werden wir auch künftig das große Interesse an Fußball und Football angemessen berücksichtigen.
Neben Nachrichten, Hintergründen, exklusiven Interviews und Kommentaren findet ihr zudem Shortclips sowie alle wichtigen Liveticker und Ergebnisse inklusive tiefergehenden Infos auf unseren zahlreichen Unterseiten.
Am Inhalt wird sich also weniger ändern als am zeitgemäßeren, responsiven und User-freundlichen Design. Viel Spaß dabei!
Eure ran-Team