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In eigener Sache

Aus ran.de wird ran.joyn.de - alle Infos zu unserer neuen Homepage

Aktualisiert:

von ran.joyn.de

So sieht unsere neue Homepage aus

Bild: ran

Unsere Website erscheint seit Dienstag in neuem Layout und mit neuen Funktionen - aus ran.de wird ran.joyn.de.

Herzlich willkommen auf unserer neuen Homepage!

Seit diesem Dienstag sind wir mit ran.joyn.de online.

Der neue Name dokumentiert, dass wir uns noch enger mit unserem Streamingportal joyn.de verzahnen.

Dies zeigt sich auch in der prominenten Einbindung unserer Sport-Livestreams auf der Seite.

ran bleibt die Sportmarke von ProSiebenSat.1 - mit zahlreichen Highlights wie der Fußball-Bundesliga, der U21, der DTM sowie der WM im Eishockey und Rugby - und ab 2027 auch mit Welt- und Europameisterschaften im Handball, Basketball und Darts!

Nächste Sport-Livestreams auf Joyn

  • Bald verfügbar

    Donnerstag, 19.03. 17:45 • Handball

    Handball: Deutschland-Ägypten im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

    Bald verfügbar

    Donnerstag, 19.03. 17:45 • Handball

    Handball: Deutschland-Ägypten im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

  • Bald verfügbar

    Sonntag, 22.03. 15:00 • Handball

    Handball: Deutschland-Ägypten im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

    Bald verfügbar

    Sonntag, 22.03. 15:00 • Handball

    Handball: Deutschland-Ägypten im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 18.04. 16:25 • Rugby

    Six Nations der Frauen: Wales - Frankreich im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    130 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 18.04. 16:25 • Rugby

    Six Nations der Frauen: Wales - Frankreich im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    130 Min

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ran.joyn.de: News, Exklusives, Videos und Daten

Doch auch abseits dieser Großevents findet ihr bei uns weiter alle täglich relevanten Sportnews.

Dabei werden wir auch künftig das große Interesse an Fußball und Football angemessen berücksichtigen.

Neben Nachrichten, Hintergründen, exklusiven Interviews und Kommentaren findet ihr zudem Shortclips sowie alle wichtigen Liveticker und Ergebnisse inklusive tiefergehenden Infos auf unseren zahlreichen Unterseiten.

Am Inhalt wird sich also weniger ändern als am zeitgemäßeren, responsiven und User-freundlichen Design. Viel Spaß dabei!

Eure ran-Team

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