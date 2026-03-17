Aus ran.de wird ran.joyn.de - alle Infos zu unserer neuen Homepage

So sieht unsere neue Homepage aus

Unsere Website erscheint seit Dienstag in neuem Layout und mit neuen Funktionen - aus ran.de wird ran.joyn.de.

Herzlich willkommen auf unserer neuen Homepage!

Seit diesem Dienstag sind wir mit ran.joyn.de online.

Der neue Name dokumentiert, dass wir uns noch enger mit unserem Streamingportal joyn.de verzahnen.

Dies zeigt sich auch in der prominenten Einbindung unserer Sport-Livestreams auf der Seite.

ran bleibt die Sportmarke von ProSiebenSat.1 - mit zahlreichen Highlights wie der Fußball-Bundesliga, der U21, der DTM sowie der WM im Eishockey und Rugby - und ab 2027 auch mit Welt- und Europameisterschaften im Handball, Basketball und Darts!