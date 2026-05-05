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NBA-Playoffs: New York Knicks dominieren erstes Spiel gegen Philadelphia 76ers - San Antonio Spurs verlieren überraschend
Veröffentlicht:von SID/ran
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Videoclip • 01:35 Min
Die New York Knicks haben Spiel eins gegen die Philadelphia Eagles absolut dominiert. Die San Antonio Spurs dagegen haben ihr Auftaktspiel in die Serie überraschend verloren.
Angeführt von ihrem Superstar Jalen Brunson haben die New York Knicks im Conference Semi Final der NBA-Playoffs vorgelegt.
Im ersten Duell mit den Philadelphia 76ers gewann New York deutlich mit 137:98, Brunson steuerte 35 Punkte bei. Der Deutsche Knicks-Profi Ariel Hukporti kam auf fünf Punkte und starke neun Rebounds.
OG Anunoby mit 18 Punkten sowie Karl-Anthony Towns und Mikal Bridges mit jeweils 17 waren von der 76ers-Defensive ebenfalls kaum zu stoppen. Philadelphia hatte in der Vorrunde Rekordmeister Boston Celtics ausgeschaltet.
Doch im Madison Square Garden lief wenig zusammen, die Offensive mit den Stars Tyrese Maxey, Joel Embiid und Paul George fand kein Mittel. George war mit 17 Punkten noch der erfolgreichste Werfer.
Die Knicks sind in absoluter Topform: Für das Team aus New York war es in den laufenden Playoffs der vierte Sieg in Serie, in der ersten Runde gegen die Atlanta Hawks hatte es noch mit 1-2 im Rückstand gelegen.
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NBA: Spurs laufen Rückstand hinterher
Weniger gut lief es für die San Antonio Spurs. Trotz eines Playoff-Rekords von Victor Wembanyama mit satten zwölf Blocks verloren die Spurs Spiel eins Zuhause gegen die Minnesota Timberwolves mit 102:104.
Neben seinen zwölf Blocks holte Wembanyama 15 Rebounds und elf Punkte, konnte also ein Triple-Double für sich reklamieren. Top-Scorer war allerdings nur Dylan Harper von der Bank mit mageren 18 Punkten.
Bester Werfer der Wolves war Julius Randle mit 21 Zählern. Damit steht jetzt schon fest: Gewinnen die Timberwolves ihre Heimspiele der Serie, dann stehen sie in den Conference Finals im Westen.
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