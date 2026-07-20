ran Olympia Olympia: Tierische Hilfe! Hund hilft Lindsey Vonn zurück in Form Videoclip • 01:20 Min Link kopieren Teilen

Trotz Kreuzbandriss war sie am Start. Bei den Olympischen Spielen in Cortina d'Ampezzo zog sich Lindsey Vonn schwer und sorgte für Entsetzen. Mittlerweile befindet sie sich in der Reha. Hier findet ihr alle News.

Für Lindsey Vonn war der Traum von einer Olympia-Medaille nach nur 13 Sekunden geplatzt. Die US-Amerikanerin stürzte im Februar bei der Abfahrt in Cortina d'Ampezzo an der ersten kritischen Stelle schwer. Vonn, die auf der Olimpia delle Tofane mit einem Kreuzbandriss an den Start gegangen war, schrie, blieb im Schnee liegen und musste nach gut 15 Minuten Behandlung per Hubschrauber abtransportiert werden. Der Sturz hatte einen komplizierten Schienbeinkopfbruch zur Folge. Hinzu kam das Kompartmentsyndrom, bei dem die vielen Schwellungen die Durchblutung stören und so teilweise Gewebe absterben kann. Außerdem ein Knöchelbruch sowie ihr vorher bereits gerissenes Kreuzband. Mittlerweile befindet sich Vonn in der Reha und gibt ihren Fans regelmäßig Updates zu ihrem Zustand auf dem Weg zurück in den Alltag. ran hat die wichtigsten News der "Speed-Queen" im Ticker.

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+++ 20. Juli, 12:48 Uhr: Lindsey Vonn gibt Schock-Update +++ Bei der amerikanischen Sportpreisverleihung "ESPYS" hat sich Lindsey Vonn gegenüber dem "People"-Magazin zu ihrer Reha und ihrem aktuellen Gesundheitsstand geäußert. Dabei beschrieb sie, dass die Genesung nur langsam voranschreite und noch einige Zeit in Anspruch nehmen werde, da es ihr "tatsächlich immer noch sehr schwer fällt" zu gehen: "Mein Knöchel ist immer noch gebrochen." Weiter sagte sie: "Es ist jetzt fünf Monate her, seit ich wieder einigermaßen sinnvoll ins Fitnessstudio gehen konnte. Ich saß so lange im Rollstuhl und war so lange auf Krücken angewiesen. Ehrlich gesagt konnte ich fast dreieinhalb Monate lang nicht ohne Hilfe gehen. Als ich wieder auf eigenen Beinen laufen konnte, war es sehr emotional."

+++ 8. Mai, 08:10 Uhr: Lindsey Vonn im US-Kader für kommende Saison +++ Es hört sich unglaublich an, könnte aber Realität werden. Denn die ersten Grundlagen für ein Comeback von Lindsey Vonn sind geschaffen: Sie steht im Kader des US-Ski-Teams für die kommende Saison. Dabei muss man wissen, dass es zwei Phasen gibt: "Nominierung und Aufnahme. Die Athleten werden im Mai offiziell für das US Alpine Ski Team nominiert. Nach Annahme der Nominierung und Erfüllung der in den Teamkriterien festgelegten Erwartungen werden die Athleten im Oktober 2026 offiziell ins Team aufgenommen", heißt es in einer offiziellen Mitteilung des Teams. Vonn selbst hatte ihre Zukunft zuletzt offengelassen. Ein mögliches Comeback wird aber wohl länger dauern, wie sie bei "AP" zuletzt erklärte. "Sobald mein vorderes Kreuzband repariert ist, dauert es noch weitere sechs Monate. Also habe ich mindestens anderthalb Jahre vor mir, bevor ich wirklich wieder zu 100 Prozent fit sein kann, selbst wenn ich nur im Fitnessstudio trainiere", erklärte Vonn. Eine Rückkehr im kommenden Winter erscheint also äußerst unwahrscheinlich. Gut möglich ist, dass sie ihre Karriere auch beendet. "Vielleicht höre ich auf. Vielleicht werde ich nie wieder Rennen fahren, und das wäre völlig in Ordnung", so Vonn.

+++ 26. März, 14:34 Uhr: Lindsey Vonn postet emotionales Video für verstorbene Mutter +++ Anlässlich des Geburtstages ihrer vor dreieinhalb Jahren verstorbenen Mutter hat Lindsey Vonn auf Instagram ein emotionales Video gepostet. Dabei brachte sie auch zum Ausdruck, wie sehr sie ihr in der aktuell schwierigen Phase fehlt. "Happy Birthday, Mom! Ich wünschte, du wärst dieses Jahr dabei gewesen", schrieb Vonn zu dem Video. "Ich weiß nicht, ob du jetzt stolzer wärst als bei den Olympischen Spielen 2018, als ich Bronze gewann … Aber ich würde es wirklich gerne wissen." Aus der Einstellung ihrer Mutter versuche sie derzeit, Kraft zu ziehen. "Ich bin mir sicher, du hättest mich im Krankenhaus aufgefangen und alles wiedergutgemacht. Du hast mir immer eine so tolle Sichtweise vermittelt, und ich versuche, das beizubehalten, besonders jetzt", schrieb sie weiter. Das Video selbst zeigt Lindy Anne Lund im Gespräch mit Vonn nach den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang. Vonn, die damals Bronze in der Abfahrt gewann, fragte ihre Mutter, wie stolz sie sei. Ihre Antwort: "Wie nie zuvor in meinem ganzen Leben." Lund war im August 2022 im Alter von 70 Jahren gestorben. Ein Jahr zuvor war bei ihr ALS diagnostiziert worden.

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+++ 21. März, 10:45 Uhr: Verletzungspech rund um Lindsey Vonn will nicht abreißen +++ Lindsey Vonn ist nach ihrer brutalen Verletzung bei Olympia auf dem Weg der Besserung. Das Verletzungspech bleibt der Familie Vonn allerdings treu. Schwester Karin Kildow hat sich, knapp einen Monat nach dem schweren Sturz ihrer älteren Schwester, ebenfalls einen Kreuzbandriss zugezogen. "Karin, Patient Nr. 2 – gerissenes vorderes Kreuzband", schrieb Vonn auf ihrem "Instagram"-Account. Im Video sah man die jüngere Schwester mit Krücken und einer Bandage am Bein. Dazu schrieb sie: "Willkommen im Vonn-Reha-Zentrum." Ihre Schwester postete dagegen ein Video, in dem Schwester Lindsey ihr Knie massierte, und schrieb dazu: "Erster Termin mit meiner neuen Physiotherapeutin." Dabei fragte Kildow ihre Follower: "Soll ich sie dafür bezahlen?" Wobei sich Kildow die schwere Verletzung zugezogen hat, ist bisher nicht bekannt. Nun können sich beide gegenseitig auf dem Weg zur Genesung unterstützen.