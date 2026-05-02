Giro d'Italia 2026 live
Radsport live: Giro d'Italia 2026 im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Livestream
Veröffentlicht:von ran
Der Giro d'Italia stellt die erste Grand-Tour für die Radsportler im Jahr 2026 dar. ran serviert alle wichtigen Infos zur Italien-Rundfahrt.
Die Radsport-Saison nimmt so richtig Fahrt auf. Nachdem schon einige Klassiker absolviert worden sind, steht im Mai die erste Grand Tour an. Den Anfang macht der Kampf um das Maglia Rosa beim Giro d'Italia vom 8. bis 31.05.2026.
Nachdem die Damen bereits die Vuelta Espana vom 3. bis 9. Mai 2026 (live auf Joyn) bestreiten, starten die Herren beim dreiwöchigen Giro d'Italia, um um das rosafarbene Trikot zu kämpfen.
Die Strecke führt über 3.468 Kilometer von Nessebar in Bulgarien nach Rom. Im Rahmen der 21 Etappen werden die Fahrer auf flachem, hügeligem und bergigem Gelände geprüft. Ein Zeitfahren steht am 19. Mai über 42 Kilometer auf dem Programm.
Es wird die 108. Ausgabe der Rundfahrt werden. Rekordsieger sind Fausto Coppi, Alfredo Binda und Eddy Merckx, die allesamt fünfmal ganz oben auf dem Treppchen standen. Vorjahressieger Simon Yates wird den Titel nicht verteidigen. Im Januar gab der Brite überraschend bekannt, seine Karriere zu beenden.
Großer Favorit ist Radsport-Superstar Jonas Vingegaard, der sein Giro-Debüt geben und erstmals in Italien wie auch bei der Tour de France teilnehmen wird.
ran fasst alle wichtigen Informationen zur Vuelta 2026 zusammen.
Giro d'Italia 2026: Wird die Grand Tour im Free-TV übertragen?
Ja. Eurosport zeigt alle Etappen der Italien-Rundfahrt live im Free-TV. Insgesamt wird es über 80 Stunden Liveübertragung geben.
ARD wird zudem Highlights des Giro zeigen.
Giro d'Italia 2026: Gibt es auch einen kostenfreien Livestream?
Ja, der Eurosport-Stream ist kostenfrei auf Joyn aufrufbar.
Zudem wird es einen kostenpflichtigen Stream auf Discovery+ und HBO Max geben. Dort gibt es außerdem begleitende Dokumentationen. Beide Streaming-Dienste sind kostenpflichtig.
Giro d'Italia 2026: Die Wertungen im Überblick
Rosa Trikot: Es kennzeichnet den Führenden der Gesamtwertung.
Lila Trikot: Der Träger führt die Punktewertung an. Punkte werden bei Zwischensprints und vor allem bei den Zielankünften vergeben.
Blaues Trikot: Dieses Trikot trägt der Führende der Bergwertung. Punkte werden an den Gipfeln kategorisierter Anstiege gesammelt.
Weißes Trikot: Es zeichnet den besten Nachwuchsfahrer (U23) in der Gesamtwertung aus. Teilnahmeberechtigt sind alle mit einem Geburtstag ab dem 1. Januar 2005.
Giro d'Italia 2026: Welche deutschen Fahrer sind dabei?
Bisher haben drei der 23 Teams ihr Aufgebot bestätigt. Dabei sind auch zwei deutsche Fahrer für das Team Jayco AIUIa offiziell in Italien dabei.
Pascal Ackermann (Jayco AIUIa)
Felix Engelhardt (Jayco AIUIa)
Giro d'Italia 2026: Alle Etappen der Italien-Rundfahrt im Überblick
1. Etappe – Fr., 08.05.2026: Nessebar → Burgas – 147 km
2. Etappe – Sa., 09.05.2026: Burgas → Veliko Tarnovo – 221 km
3. Etappe – So., 10.05.2026: Plovdiv → Sofia – 175 km
11.05.2026: Ruhetag
4. Etappe – Di., 12.05.2026: Catanzaro → Cosenza – 138 km
5. Etappe – Mi., 13.05.2026: Praia a Mare → Potenza – 203 km
6. Etappe – Do., 14.05.2026: Paestum → Neapel – 142 km
7. Etappe – Fr., 15.05.2026: Formia → Blockhaus – 244 km
8. Etappe – Sa., 16.05.2026: Chieti → Fermo – 157 km
9. Etappe – So., 17.05.2026: Cervia → Corno alle Scale – 184 km
18.05.2026: Ruhetag
10. Etappe (Einzelzeitfahren) – Di., 19.05.2026: Viareggio → Massa – 42,0 km (ITT)
11. Etappe – Mi., 20.05.2026: Porcari → Chiavari – 187 km
12. Etappe – Do., 21.05.2026: Imperia → Novi Ligure – 177 km
13. Etappe – Fr., 22.05.2026: Alessandria → Verbania – 188 km
14. Etappe – Sa., 23.05.2026: Aosta → Pila (Gressan) – 133 km
15. Etappe – So., 24.05.2026: Voghera → Mailand – 156 km
25.05.2026: Ruhetag
16. Etappe – Di., 26.05.2026: Bellinzona → Carì – 113 km
17. Etappe – Mi., 27.05.2026: Cassano d’Adda → Andalo – 202 km
18. Etappe – Do., 28.05.2026: Fai della Paganella → Pieve di Soligo – 168 km
19. Etappe – Fr., 29.05.2026: Feltre → Alleghe (Piani di Pezzè) – 151 km
20. Etappe – Sa., 30.05.2026: Gemona del Friuli → Piancavallo – 200 km
21. Etappe – So., 31.05.2026: Rom → Rom – 131 km