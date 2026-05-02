Radsport live: Giro d'Italia 2026 im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Livestream

Der Giro d'Italia stellt die erste Grand-Tour für die Radsportler im Jahr 2026 dar. ran serviert alle wichtigen Infos zur Italien-Rundfahrt.

Die Radsport-Saison nimmt so richtig Fahrt auf. Nachdem schon einige Klassiker absolviert worden sind, steht im Mai die erste Grand Tour an. Den Anfang macht der Kampf um das Maglia Rosa beim Giro d'Italia vom 8. bis 31.05.2026.

Nachdem die Damen bereits die Vuelta Espana vom 3. bis 9. Mai 2026 (live auf Joyn) bestreiten, starten die Herren beim dreiwöchigen Giro d'Italia, um um das rosafarbene Trikot zu kämpfen.

Die Strecke führt über 3.468 Kilometer von Nessebar in Bulgarien nach Rom. Im Rahmen der 21 Etappen werden die Fahrer auf flachem, hügeligem und bergigem Gelände geprüft. Ein Zeitfahren steht am 19. Mai über 42 Kilometer auf dem Programm.

Es wird die 108. Ausgabe der Rundfahrt werden. Rekordsieger sind Fausto Coppi, Alfredo Binda und Eddy Merckx, die allesamt fünfmal ganz oben auf dem Treppchen standen. Vorjahressieger Simon Yates wird den Titel nicht verteidigen. Im Januar gab der Brite überraschend bekannt, seine Karriere zu beenden.

Großer Favorit ist Radsport-Superstar Jonas Vingegaard, der sein Giro-Debüt geben und erstmals in Italien wie auch bei der Tour de France teilnehmen wird.

ran fasst alle wichtigen Informationen zur Vuelta 2026 zusammen.