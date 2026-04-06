Der slowenische Radsportler Tadej Pogacar missachtete bei der Flandern-Rundfahrt das rote Warnlicht und die Rennkommissäre und fuhr trotzdem über einen Bahnübergang. Das könnte für ihn noch teuer werden.

Die Konkurrenz konnte Tadej Pogacar nicht einfangen, und vom belgischen Bahnverkehr ließ sich der Radsport-Superstar bei der Flandern-Rundfahrt auch nicht aufhalten. Und das könnte dem Slowenen womöglich etwas Ärger einbringen.

Auf dem Weg zu seinem dritten Sieg bei der "Ronde" hatte Pogacar wie eine Vielzahl anderer Fahrer wie Red-Bull-Star Remco Evenepoel nicht an einem roten Warnlicht vor einem Bahnübergang angehalten - dieses Verhalten untersagen sowohl die Rad- als auch die Verkehrsgesetze.

"Das war nicht schön. Nicht einmal zehn Meter vor dem Übergang sind drei Männer auf die Straße gesprungen und haben gewunken, um uns anzuhalten", sagte Pogacar. Bei den Personen handelte es sich um Rennkommissäre, was Pogacar aber in der Hektik durchging: "Ich habe gedacht, vielleicht sind es Demonstranten oder so etwas. Und dann war das Feld auch schon geteilt."