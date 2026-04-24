Radprofi Cristian Munoz ist tot. Der Kolumbianer und ehemalige Teamkollege von Tadej Pogacar verstarb an den Folgen medizinischer Komplikationen nach einem Sturz.

Der kolumbianische Radprofi Cristian Munoz ist tot. Das teilte der kolumbianische Verband am Freitag mit. Der einstige Mannschaftskollege von Topstar Tadej Pogacar beim Team UAE Emirates-XRG verstarb im Alter von 30 Jahren infolge medizinischer Komplikationen nach einem Sturz. Dieser hatte sich bei der Tour du Jura am vergangenen Samstag ereignet.

Munoz, der zuletzt für das Team Nu Colombia aus seiner Heimat fuhr, hatte sich dabei eine schwerwiegende Knieverletzung zugezogen. Anschließend verschlechterte sich sein Zustand dramatisch - Medienberichten zufolge aufgrund einer Sepsis.

Auch eine Operation brachte keine entscheidende Verbesserung der Situation.