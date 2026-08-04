Vuelta Espana 2026 auf Joyn
Radsport live: Die Vuelta Espana im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Stream - Entscheidung über Pogacar-Start gefallen
Aktualisiert:von ran
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Videoclip • 01:12 Min
Die Vuelta Espana ist die letzte Grand Tour der Radsport-Saison. ran serviert alle Infos zur Rundfahrt.
Die Radsport-Saison geht in die finale Phase. Mit der Vuelta Espana bestreiten die Fahrer die letzte Grand Tour des Jahres, die bereits seit 1955 jährlich ausgetragen wird.
Die Streckenlänge beträgt insgesamt 3.275 Kilometer und verteilt sich traditionell auf 21 Etappen.
Im Vorjahr entschied der Däne Jonas Vingegaard die Rundfahrt für sich. In diesem Jahr ist Tadej Pogacar der klare Favorit, der seine Teilnahme an der Spanien-Tour bestätigte. "Ich freue mich sehr, dass ich zur Vuelta zurückkehre. Ich habe dort meine erste große Rundfahrt bestritten, es war damals ein wunderbares Erlebnis“, so der fünfmalige Sieger der Tour de France.
ran fasst alle wichtigen Informationen zur Vuelta 2026 zusammen.
Vuelta Espana 2026: Wird die Grand Tour im Free-TV übertragen?
Ja. Die Vuelta Espana wird im Free-TV auf Eurosport live übertragen. Der Sender zeigt alle 21 Etappen.
Vuelta Espana 2026: Gibt es einen kostenfreien Livestream?
Ja, der Eurosport-Stream ist kostenfrei auf Joyn aufrufbar.
Zudem wird es einen kostenpflichtigen Stream auf Discovery+ und HBO Max geben. Hier werden die Etappen in voller Länge gezeigt.
La Vuelta Espana: Die Etappen im Überblick
Etappe 1 (22.08.): Monaco (9 km) | Einzelzeitfahren
Etappe 2 (23.08.): Monaco - Manosque (215,2 km) | Hügelig
Etappe 3 (24.08.): Gruissan-Aude - Font Romeu (166,7 km) | Mittelgebirge
Etappe 4 (25.08.): Andorra la Vella (104,9 km) | Berg
Etappe 5 (26.08.): Falset - Roquetes (171,1 km) | Hügelig
Etappe 6 (27.08.): Alcossebre - Castello (176,8 km) | Mittelgebirge
Etappe 7 (28.08.): Vall d'Alba - Aramon Valdelinares (149,9 km) | Berg
Etappe 8 (29.08.): Pucol - Xeraco (176,4 km) | Flach
Etappe 9 (30.08.): La Vila Joiosa - Alto de Aitana (187,5 km) | Berg
Etappe 10 (01.09.): Alcaraz - Elche de la Sierra (184,5 km) | Hügelig
Etappe 11 (02.09.): Cartagena - Lorca (156,1 km) | Flach
Etappe 12 (03.09.): Vera - Calar Alto (166,5 km) | Bergankunft
Etappe 13 (04.09.): Almunecar - Loja (193,2 km) | Mittelgebirge
Etappe 14 (05.09.): Jaen - Sierra de La Pandera (152,7 km) | Berg
Etappe 15 (06.09.): Palma del Rio - Cordoba (181,2 km) | Mittelgebirge
Etappe 16 (08.09.): Cortegana - La Rabida (186 km) | Hügelig
Etappe 17 (09.09.): Dos Hermanas - Sevilla (189,2 km) | Flach
Etappe 18 (10.09.): Puerto de Santa Maria - Jerez de la Frontera (32,5 km) | Einzelzeitfahren
Etappe 19 (11.09.): Velez-Malaga - Penas Blancas (205,1 km) | Hügelig/Bergankunft
Etappe 20 (12.09.): La Calahorra - Collado del Alguacil (187 km) | Berg
Etappe 21 (13.09.): Carrefour Granada - Granada (99,4 km) | Flach
La Vuelta Espana 2026: Die Wertungen im Überblick
Rotes Trikot: Es kennzeichnet den Führenden der Gesamtwertung.
Grünes Trikot: Der Träger führt die Punktewertung an. Punkte werden bei Zwischensprints und vor allem bei den Zielankünften vergeben.
Gepunktetes Trikot: Dieses Trikot trägt der Führende der Bergwertung. Punkte werden an den Gipfeln kategorisierter Anstiege gesammelt.
Weißes Trikot: Es zeichnet den besten Nachwuchsfahrer in der Gesamtwertung aus. Das Trikot gilt für Fahrer, die nach dem 1. Januar 2001 geboren sind.
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