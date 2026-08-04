Die Vuelta Espana ist die letzte Grand Tour der Radsport-Saison. ran serviert alle Infos zur Rundfahrt.

Die Radsport-Saison geht in die finale Phase. Mit der Vuelta Espana bestreiten die Fahrer die letzte Grand Tour des Jahres, die bereits seit 1955 jährlich ausgetragen wird.

Die Streckenlänge beträgt insgesamt 3.275 Kilometer und verteilt sich traditionell auf 21 Etappen.

Im Vorjahr entschied der Däne Jonas Vingegaard die Rundfahrt für sich. In diesem Jahr ist Tadej Pogacar der klare Favorit, der seine Teilnahme an der Spanien-Tour bestätigte. "Ich freue mich sehr, dass ich zur Vuelta zurückkehre. Ich habe dort meine erste große Rundfahrt bestritten, es war damals ein wunderbares Erlebnis“, so der fünfmalige Sieger der Tour de France.

ran fasst alle wichtigen Informationen zur Vuelta 2026 zusammen.