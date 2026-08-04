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Vuelta Espana 2026 auf Joyn

Radsport live: Die Vuelta Espana im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Stream - Entscheidung über Pogacar-Start gefallen

Aktualisiert:

von ran

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Videoclip • 01:12 Min

Die Vuelta Espana ist die letzte Grand Tour der Radsport-Saison. ran serviert alle Infos zur Rundfahrt.

Die Radsport-Saison geht in die finale Phase. Mit der Vuelta Espana bestreiten die Fahrer die letzte Grand Tour des Jahres, die bereits seit 1955 jährlich ausgetragen wird.

Die Streckenlänge beträgt insgesamt 3.275 Kilometer und verteilt sich traditionell auf 21 Etappen.

Im Vorjahr entschied der Däne Jonas Vingegaard die Rundfahrt für sich. In diesem Jahr ist Tadej Pogacar der klare Favorit, der seine Teilnahme an der Spanien-Tour bestätigte. "Ich freue mich sehr, dass ich zur Vuelta zurückkehre. Ich habe dort meine erste große Rundfahrt bestritten, es war damals ein wunderbares Erlebnis“, so der fünfmalige Sieger der Tour de France.

ran fasst alle wichtigen Informationen zur Vuelta 2026 zusammen.

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Vuelta Espana 2026: Wird die Grand Tour im Free-TV übertragen?

Ja. Die Vuelta Espana wird im Free-TV auf Eurosport live übertragen. Der Sender zeigt alle 21 Etappen.

Vuelta Espana 2026: Gibt es einen kostenfreien Livestream?

Ja, der Eurosport-Stream ist kostenfrei auf Joyn aufrufbar.

Zudem wird es einen kostenpflichtigen Stream auf Discovery+ und HBO Max geben. Hier werden die Etappen in voller Länge gezeigt.

La Vuelta Espana: Die Etappen im Überblick

  • Etappe 1 (22.08.): Monaco (9 km) | Einzelzeitfahren

  • Etappe 2 (23.08.): Monaco - Manosque (215,2 km) | Hügelig

  • Etappe 3 (24.08.): Gruissan-Aude - Font Romeu (166,7 km) | Mittelgebirge

  • Etappe 4 (25.08.): Andorra la Vella (104,9 km) | Berg

  • Etappe 5 (26.08.): Falset - Roquetes (171,1 km) | Hügelig

  • Etappe 6 (27.08.): Alcossebre - Castello (176,8 km) | Mittelgebirge

  • Etappe 7 (28.08.): Vall d'Alba - Aramon Valdelinares (149,9 km) | Berg

  • Etappe 8 (29.08.): Pucol - Xeraco (176,4 km) | Flach

  • Etappe 9 (30.08.): La Vila Joiosa - Alto de Aitana (187,5 km) | Berg

  • Etappe 10 (01.09.): Alcaraz - Elche de la Sierra (184,5 km) | Hügelig

  • Etappe 11 (02.09.): Cartagena - Lorca (156,1 km) | Flach

  • Etappe 12 (03.09.): Vera - Calar Alto (166,5 km) | Bergankunft

  • Etappe 13 (04.09.): Almunecar - Loja (193,2 km) | Mittelgebirge

  • Etappe 14 (05.09.): Jaen - Sierra de La Pandera (152,7 km) | Berg

  • Etappe 15 (06.09.): Palma del Rio - Cordoba (181,2 km) | Mittelgebirge

  • Etappe 16 (08.09.): Cortegana - La Rabida (186 km) | Hügelig

  • Etappe 17 (09.09.): Dos Hermanas - Sevilla (189,2 km) | Flach

  • Etappe 18 (10.09.): Puerto de Santa Maria - Jerez de la Frontera (32,5 km) | Einzelzeitfahren

  • Etappe 19 (11.09.): Velez-Malaga - Penas Blancas (205,1 km) | Hügelig/Bergankunft

  • Etappe 20 (12.09.): La Calahorra - Collado del Alguacil (187 km) | Berg

  • Etappe 21 (13.09.): Carrefour Granada - Granada (99,4 km) | Flach

La Vuelta Espana 2026: Die Wertungen im Überblick

  • Rotes Trikot: Es kennzeichnet den Führenden der Gesamtwertung.

  • Grünes Trikot: Der Träger führt die Punktewertung an. Punkte werden bei Zwischensprints und vor allem bei den Zielankünften vergeben.

  • Gepunktetes Trikot: Dieses Trikot trägt der Führende der Bergwertung. Punkte werden an den Gipfeln kategorisierter Anstiege gesammelt.

  • Weißes Trikot: Es zeichnet den besten Nachwuchsfahrer in der Gesamtwertung aus. Das Trikot gilt für Fahrer, die nach dem 1. Januar 2001 geboren sind.

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