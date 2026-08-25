ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Harry Kane wechselt die Sportart Videoclip • 01:01 Min Link kopieren Teilen

Die Radfahrer wurden bei der Vuelta a España von einem heftigen Unwetter überrascht. Daraufhin kam es zu einer kuriosen Szene.

Normalerweise haben Radfahrer keine Zeit zu verlieren. Doch ein Unwetter kann ganz schnell die Prioritäten verschieben. Dies geschah nun bei der Vuelta a España 2026. Jan Ullrich über Doping-Vergangenheit: "Hat mich gekillt" Wenige Kilometer vor dem Etappenziel im französischen Font-Romeu geriet das Fahrerfeld am Col de Mont-Louis zunächst in heftigen Regen, der schließlich in Hagel überging. Die Fahrer waren gezwungen, am Straßenrand Schutz zu suchen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

- Anzeige -

- Anzeige -

Etappe wurde ohne Sieger abgebrochen In einem Video auf "X" ist zu sehen, wie der spanische Radfahrer Mikel Landa sich unter den Schirm eines Zuschauers begab. Das heftige Unwetter in den Pyrenäen sorgte kurz darauf für einen Abbruch. "Aus Sicherheitsgründen wurde die 3. Etappe wegen Hagels und Unwetters abgesagt. Es wird keinen Sieger und keine Siegerehrung geben", teilten die Organisatoren mit.

Die nächsten Livestreams auf Joyn Gleich live Live in 3 Minuten • Radsport Vuelta: Die 4. Etappe live im Stream Verfügbar auf Joyn 210 Min Aktionsmenü öffnen Gleich live Live in 3 Minuten • Radsport Vuelta: Die 4. Etappe live im Stream Verfügbar auf Joyn 210 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 18:00 Uhr • American Football NFL im RELIVE: Carolina Panthers vs. Jacksonville Jaguars Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 18:00 Uhr • American Football NFL im RELIVE: Carolina Panthers vs. Jacksonville Jaguars Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 18:45 Uhr • Rugby Greatest Rivalry: Lions - All Blacks live im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 18:45 Uhr • Rugby Greatest Rivalry: Lions - All Blacks live im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 26.08. 02:00 • American Football NFL im RELIVE: Buffalo Bills vs. Cleveland Browns Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 26.08. 02:00 • American Football NFL im RELIVE: Buffalo Bills vs. Cleveland Browns Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 26.08. 07:00 • American Football NFL im RELIVE: New Orleans Saints vs. Los Angeles Rams Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 26.08. 07:00 • American Football NFL im RELIVE: New Orleans Saints vs. Los Angeles Rams Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 26.08. 09:30 • American Football NFL im RELIVE: Atlanta Falcons vs. Indianapolis Colts Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 26.08. 09:30 • American Football NFL im RELIVE: Atlanta Falcons vs. Indianapolis Colts Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 26.08. 18:00 • American Football NFL im RELIVE: Chicago Bears vs. Cincinnati Bengals Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 26.08. 18:00 • American Football NFL im RELIVE: Chicago Bears vs. Cincinnati Bengals Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 26.08. 20:30 • American Football NFL im RELIVE: Baltimore Ravens vs. Minnesota Vikings Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 26.08. 20:30 • American Football NFL im RELIVE: Baltimore Ravens vs. Minnesota Vikings Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 26.08. 22:00 • WWE WWE RAW live im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 26.08. 22:00 • WWE WWE RAW live im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 02:00 • American Football NFL im RELIVE: Dallas Cowboys vs. Arizona Cardinals Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 02:00 • American Football NFL im RELIVE: Dallas Cowboys vs. Arizona Cardinals Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 07:00 • American Football NFL im RELIVE: Seattle Seahawks vs. Tennessee Titans Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 07:00 • American Football NFL im RELIVE: Seattle Seahawks vs. Tennessee Titans Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 09:30 • American Football NFL im RELIVE: Las Vegas Raiders vs. Houston Texans Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 09:30 • American Football NFL im RELIVE: Las Vegas Raiders vs. Houston Texans Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

Maarten Wynants, Sportdirektor von Visma-Lease a Bike, unterstützte diese Entscheidung. "Es war eine gute Entscheidung der Fahrer und der Organisation, vom Rad abzusteigen. Die Absage des Rennens ist für alle die sicherste Lösung, da die Wetterbedingungen für eine Fortsetzung einfach zu gefährlich waren", wird er auf der Instagram-Seite des Teams zitiert.

Dir gefallen ran-News? Ergebnisse von ran.de bei Google bevorzugen

- Anzeige -