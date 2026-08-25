Vuelta a España 2026
Radsport-Unwetter: Fahrer flüchten bei Vuelta a España unter Schirm eines Zuschauer
Veröffentlicht:von Oliver Jensen
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Videoclip • 01:01 Min
Die Radfahrer wurden bei der Vuelta a España von einem heftigen Unwetter überrascht. Daraufhin kam es zu einer kuriosen Szene.
Normalerweise haben Radfahrer keine Zeit zu verlieren. Doch ein Unwetter kann ganz schnell die Prioritäten verschieben. Dies geschah nun bei der Vuelta a España 2026.
Wenige Kilometer vor dem Etappenziel im französischen Font-Romeu geriet das Fahrerfeld am Col de Mont-Louis zunächst in heftigen Regen, der schließlich in Hagel überging. Die Fahrer waren gezwungen, am Straßenrand Schutz zu suchen.
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Etappe wurde ohne Sieger abgebrochen
In einem Video auf "X" ist zu sehen, wie der spanische Radfahrer Mikel Landa sich unter den Schirm eines Zuschauers begab. Das heftige Unwetter in den Pyrenäen sorgte kurz darauf für einen Abbruch.
"Aus Sicherheitsgründen wurde die 3. Etappe wegen Hagels und Unwetters abgesagt. Es wird keinen Sieger und keine Siegerehrung geben", teilten die Organisatoren mit.
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Maarten Wynants, Sportdirektor von Visma-Lease a Bike, unterstützte diese Entscheidung. "Es war eine gute Entscheidung der Fahrer und der Organisation, vom Rad abzusteigen. Die Absage des Rennens ist für alle die sicherste Lösung, da die Wetterbedingungen für eine Fortsetzung einfach zu gefährlich waren", wird er auf der Instagram-Seite des Teams zitiert.
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