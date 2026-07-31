ran Mehr Sport Tennis: Alexander Zverev und Sophia Thomalla melden sich aus dem Urlaub Videoclip • 01:08 Min Link kopieren Teilen

Alexander Zverev überzeugt mit Leistung und Konstanz. Nun reist der deutsche Tennisstar als Titelfavorit zum Traditionsturnier der Canadian Open.

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Rennae Stubbs nimmt Sinner in Schutz: "Glauben sie wirklich, dass ihn das interessiert" Mit einer Teilnahme an den Canadian Open hätte Sinner die Chance, als erster Spieler jemals alle ATP-1000-Masters zu gewinnen. Eine Bestmarke, die ihm völlig egal zu sein scheint. Denn neben Novak Djokovic hat auch Sinner für das Turnier vom 2. bis 13. August abgesagt. Eine Aktion, die bei vielen Fans für Kritik sorgte. Tennis: Canadian Open in Montreal im TV, Livestream und Ticker Rennae Stubbs, frühere Profispielerin und ehemalige Trainerin von Tennis-Legende Serena Williams, zeigt sich hingegen verständnisvoll: "Es gibt Leute, die sagen, er hätte die Chance gehabt, alle Masters-1000-Turniere zu gewinnen, und hätte deshalb spielen müssen. Aber glauben sie wirklich, dass ihn das interessiert? Er hat schon unzählige Rekorde gebrochen und gerade Wimbledon gewonnen". Ihrer Meinung nach sei die Pause, die sich Sinner nehme, mehr als verdient: "Ich mache Jannik absolut keinen Vorwurf, dass er nicht spielt. Er hatte ein extrem anspruchsvolles Programm, um diese Ergebnisse zu erreichen. Er hat die gesamte Sandplatzsaison gespielt, das Match verloren, an das wir uns alle bei den French Open erinnern und dann Wimbledon gewonnen." Alexander Zverev über Job von Freundin Sophia Thomalla: "Sie hasst es selber ..." Sinners einziges Ziel sei nun "der Gewinn der US Open", so Stubbs. "Die Absage für Kanada gibt ihm die nötige Zeit zur Regeneration, um sich optimal auf die kommenden Aufgaben vorzubereiten". Für Alexander Zverev gehen mit Sinners Entscheidung erhebliche Vorteile einher.

Alexander Zverev: Belastung als Wettkampf-Vorteil? Mit den Absagen von Sinner und Djokovic verändert sich zum einen die Setzliste des Turniers, zum anderen wird deutlich, welcher Vorteil mit Zverevs konstanter Tour-Präsenz einhergeht. Denn Zverev rückt nun an die Spitze der Setzliste und gilt in Montreal als Titelfavorit. Hinzu kommt, dass er durch die regelmäßigen Turniere im "Flow" bleibt und sich damit gleichzeitig zusätzliche Chancen auf Punkte verschafft. Tennis: Alexander Zverevs emotionales Geständnis

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Tennis: Zverev klettert im Ranking Sinner spielte dieses Jahr drei Turniere weniger als Zverev und kommt insgesamt auf 47 Partien. Der Deutsche steht aktuell bei 55. Dennoch kommt die Absage Sinners nicht aus dem Nichts. Bei seinem Wimbledon-Triumph war der Italiener schon angeschlagen. Genau dies ist Zverev allerdings so hoch anzurechnen. Bundestrainer Kohlmann im Interview: Die Umstellungen hinter Zverevs Durchbruch Seine Konstanz hat ihm ermöglicht, nah an den Topstars Sinner und Carlos Alcaraz dranzubleiben. Insbesondere die Abwesenheit des am Handgelenk verletzten Spaniers nutzte er mit seinem Erfolg in Paris und dem Erreichen des Wimbledon-Finals eiskalt aus. Damit zog der 29-Jährige im Ranking an Alcaraz vorbei und ist aktuell Weltranglistenzweiter.

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ATP-Weltrangliste: Verkürzt Zverev den Rückstand auf Sinner? Genau deswegen sind die Canadian Open aber auch so wichtig für Zverev. Ein Turniersieg in Montreal - es wäre der zweite nach 2017 - würde ihm weitere Punkte einbringen. Damit würde er den Abstand zu Sinner verkürzen und den Vorsprung auf Alcaraz ausbauen. Eine Rückkehr des Spaniers ist aktuell für Mitte August bei den Cincinnati Open geplant. Titelverteidiger in Kanada ist der US-Amerikaner Ben Shelton, der 2025 bei der Austragung in Toronto triumphierte. Zverev scheiterte damals im Halbfinale an Karen Khachanov aus Russland. Der Turniersieger erhält 1000 Punkte. Zverevs Rückstand auf Sinner beträgt knapp 5000 Punkte.