Deutscher Tennis-Star nur noch auf Platz drei
Tennis: Alexander Zverev rutscht wieder ab: Neue ATP-Weltrangliste veröffentlicht
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Trotz des erfolgreichsten Jahres seiner Karriere rutscht Alexander Zverev einen Platz in der Weltrangliste ab.
Jannik Sinner dominiert die Tennis-Welt der Männer weiter nach Belieben, das schlägt sich auch in der aktualisierten ATP-Weltrangliste nieder.
Mit 13.450 Punkten verteidigt er den Platz an der Sonne. Durch den Sieg in Wimbledon hat er seinen Vorsprung auf Platz 2 nochmals ausgebaut.
Diesen belegt nun wieder Carlos Alcaraz. Der Spanier zieht trotz dessen Sieg bei den French Open wieder an Alexander Zverev vorbei. Deutschlands Nummer eins liegt mit 8120 Punkten nur 40 Punkte hinter Alcaraz auf Platz drei.
Alexander Zverev: Platz 2 in Reichweite
Gut möglich aber, dass sich der Deutsche in den kommenden Monaten den zweiten Platz wieder langfristig zurückholt. Die ATP-Rangliste orientiert sich immer an den Leistungen über den Zeitraum der letzten 365 Tage.
Die Punkte des anstehenden ATP-Turniers in Montreal muss Zverev verteidigen. Im vergangenen Jahr kam der 29-Jährige in Kanada ins Halbfinale - wiederholt er das oder noch besser, könnte er sich wieder einen größeren Vorsprung auf Alcaraz erarbeiten.
Dieser profitiert derzeit noch von seinen Erfolgen beim ATP-Turnier in Cincinnati sowie dem Sieg bei den US-Open 2025. Sobald diese Punkte wegfallen, könnte es zusätzlich zu Bewegungen in der Weltrangliste kommen. Der Spanier fiel zudem seit April aufgrund einer Verletzung an der Hand aus.
Sein Comeback ist bei den USA-Turnieren im August geplant.
Die Weltrangliste in der Übersicht:
1. (1.) Jannik Sinner (Italien) 13.450 Punkte
2. (3.) Carlos Alcaraz (Spanien) 8.160
3. (2.) Alexander Zverev (Hamburg) 8.120
4. (4.) Félix Auger-Aliassime (Kanada) 4.740
5. (5.) Novak Djokovic (Serbien) 3.760
6. (7.) Daniil Medwedew 3.620
7. (6.) Alex De Minaur (Australien) 3.560
8. (9.) Flavio Cobolli (Italien) 3.330
9. (10.) Taylor Fritz (USA) 3.230
10. (8.) Ben Shelton (USA) 2.680
11. (11.) Alexander Bublik (Kasachstan) 2.535
12. (12.) Jiri Lehecka (Tschechien) 2.380
13. (15.) Lorenzo Musetti (Italien) 2.375
14. (13.) Casper Ruud (Norwegen) 2.345
15. (24.) Rafael Jodar (Spanien) 2.243
16. (14.) Andrej Rublew 2.230
17. (17.) Jakub Mensik (Tschechien) 2.205
18. (18.) Valentin Vacherot (Monaco) 2.176
19. (16.) Learner Tien (USA) 2.155
20. (19.) Frances Tiafoe (USA) 2.105
... 41. (42.) Jan-Lennard Struff (Warstein) 1.066
... 57. (45.) Yannick Hanfmann (Karlsruhe) 961
... 60. (62.) Daniel Altmaier (Kempen) 939
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