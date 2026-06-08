ran Mehr Sport French Open - Fans scherzen: "Oma Zverev als fehlendes Puzzlestück" Videoclip • 02:07 Min Link kopieren Teilen

Alexander Zverev feiert mit dem Sieg bei den French Open den größten Erfolg seiner Karriere. Doch welche Deutschen gewannen eigentlich vor ihm einen Grand-Slam-Sieg?

Am Sonntagabend erfüllte sich Alexander Zverev seinen Lebenstraum. Nach 40 gescheiterten Versuchen konnte er bei seiner 41. Grand-Slam-Teilnahme endlich zum ersten mal eines der vier größten Tennisturniere der Welt gewinnen. Kommentar: Zverev gewinnt den harten Kampf gegen sich selbst Im Finale der French Open besiegte der Deutsche den Italiener Flavio Cobolli nach fünf hart umkämpften Sätzen. Es war das erste Mal seit genau 30 Jahren, dass ein Tennisspieler aus der Bundesrepublik eine Grand-Slam-Trophäe in die Höhe strecken konnte. ran zeigt die deutschen Grand-Slam-Sieger- und Siegerinnen der Open Era seit 1968.

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Boris Becker Der heutige TV-Experte ist der mit Abstand erfolgreichste deutsche Spieler der Geschichte. Insgesamt sechsmal stand er bei einem Grand Slam am Ende ganz oben auf dem Siegerpodest. Im Alter von nur 17 Jahren gewann er 1985 Wimbledon, 1986 und 1989 folgten dort zwei weitere Titel. Becker gewann zudem zweimal die Australian Open, 1991 und 1996, und 1989 die US Open. Die French Open konnte er – im Gegensatz zu Zverev – nie gewinnen.

Michael Stich Seit Beginn der Open Era konnte neben Becker und Zverev nur ein weiterer Deutscher bei einem Grand Slam triumphieren. Michael Stich siegte im Jahr 1991 im rein deutschen Wimbledon-Finale gegen Becker.

Steffi Graf Bei den Damen gibt es deutlich mehr Erfolge, auf die die deutschen Tennisfans zurückblicken können. Nicht ohne Grund ist Steffi Graf die deutsche Tennis-Legende schlechthin, gewann sie doch sagenhafte 22 Grand-Slam-Titel. Siebenmal triumphierte sie in Wimbledon (1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1995, 1996), sechsmal bei den French Open (1987, 1988, 1993, 1995, 1996, 1999) , fünfmal bei den US Open (1988, 1989, 1993, 1995, 1996) und viermal bei den Australian Open (1988, 1989, 1990, 1994) . Wichtig: Im Jahr 1988 gewann sie alle vier Grand Slams sowie Gold bei den Olympischen Spielen. Sie ist bis heute die einzige Person, der der sogenannte Calendar Golden Slam mit allen Titeln in einem Jahr gelungen ist.

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Angelique Kerber In der jüngeren Vergangenheit sorgte bei den DTB-Damen Angelique Kerber für nennenswerte Erfolge. Im Jahr 2016 konnte sie mit den Australian Open und den US Open gleich zwei ihrer drei Grand Slams gewinnen. 2018 triumphierte sie zudem in Wimbledon.

Erfolge in der Doppel- und Mixed-Konkurrenz Auch für die deutschen Doppel- und Mixed-Paare gab es in den vergangenen Jahren Grund zum Jubeln. Das Duo Kevin Krawietz und Andres Mies gewann 2019 und 2020 jeweils das Herrendoppel bei den French Open. Laura Siegemund sicherte sich bei den US Open 2016 im Mixed und bei den US Open 2020 im Damen-Doppel jeweils den Titel. Anna-Lena Grönefeld wiederum schnappte sich im Mixed gleich zwei Titel. In Wimbledon 2009 und bei den French Open 2014 war sie erfolgreich.

Erfolge vor der Open Era Seit 1968 läuft im Tennissport die sogenannte Open Era. Seitdem sind professionelle Tennisspieler zu den wichtigsten Turnieren, einschließlich der Grand Slams, zugelassen. Zuvor war das nur Amateuren in diesen Wettbewerben gestattet. Doch auch vor Beginn der Open Era gab es im deutschen Tennis Erfolge zu feiern. Hilde Krahwinkel Sperling gewann Roland Garros gleich dreimal in den Jahren 1935, 1936 und 1937. Die erste deutsche Grand-Slam-Siegerin hört aber auf den Namen Cilly Aussem. 1931 triumphierte sie bei den French Open und in Wimbledon. Bei den Männern gab es ebenfalls zwei Titelträger vor der Open Era. Gottfried von Cramm siegte 1934 und 1936 in Paris, Henner Henkel 1937. Auch interessant: "Dämonen besiegt": Die Pressestimmen zum Zverev-Coup

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