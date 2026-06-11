Als frisch gebackener French-Open-Sieger erhält Alexander Zverev unzählige Gratulationen. Über einige davon freut sich die deutsche Nummer eins besonders.

Alexander Zverev kann sich vor Glückwünschen kaum retten. Nach seinem ersten Grand-Slam-Titel bei den French Open ist das Smartphone des Hamburgers im Dauerbetrieb.

"Ich komme nicht hinterher. Seit drei Tagen beantworte ich nur Nachrichten. Ich habe jetzt immer noch 1576 Nachrichten hier, das wird sicher noch zwei Tage dauern. Aber die gehe ich noch durch", sagte Zverev im Gespräch mit "RTL/ntv".

Ganz besonders freute sich der 29-Jährige über die Glückwünsche der spanischen Tennisikone Rafael Nadal. "Mir hat Rafa eine unfassbar lange Nachricht geschickt. Auch schon während des Turniers. Das sind so Sachen, die ich unfassbar schätze. Wir haben jahrelang gegeneinander gespielt", erklärte Zverev: "Wir haben zahlreiche Battles gegeneinander gehabt."

Der 14-malige Paris-Sieger Nadal hatte 2024 in der ersten Runde sein letztes Match bei den French Open gegen Zverev bestritten und verloren.