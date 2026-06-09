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Alexander Zverev gewinnt French Open: Darum war seine Freundin Sophia Thomalla nicht vor Ort
Aktualisiert:von Julian Bachmann
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Alexander Zverev gewinnt die French Open, aber seine Freundin Sophia Thomalla verpasst den Triumph vor Ort. Die Anreise nach Paris am Abend hätte dann beinahe nicht geklappt.
Alexander Zverev erfüllt sich endlich seinen lang ersehnten Traum vom Grand-Slam-Titel. Am Sonntag behauptete sich der 29-Jährige im dramatischen Finale der French Open gegen Flavio Cobolli nach fünf Sätzen.
Seine langjährige Freundin Sophia Thomalla war beim Krimi in Paris jedoch nicht vor Ort. "Konnte ja keiner ahnen, dass es so lange dauert", sagte die 36-Jährige der "Bild".
Wegen beruflicher Verpflichtungen wollte die Moderatorin die Reise nach Paris eigentlich von ihrem Arbeitsort Köln antreten, wenn das Finale vorbei ist. Somit blieb ihr aber nur die Möglichkeit, am Sonntag den letzten Zug in die französische Hauptstadt zu nehmen.
Weil die Online-Buchung jedoch nicht funktioniert hat, drohte der Plan kurzfristig noch zu scheitern. "Ich stand mit Hund weinend auf dem Bahnsteig. Die Schaffnerin erkannte mich wohl und wusste, warum ich nach Paris wollte. 'Steigen Sie ein, wir machen das drin', sagte sie. Das war so lieb", fügte Thomalla hinzu.
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Zverev gewinnt French Open: Freundin Thomalla reist mit tierischer Begleitung an
Das Finale aus dem Zug zu verfolgen, lief dann aber auch nicht nach Plan: "War zu aufregend. Ich konnte es mir nach dem vierten Satz nicht mehr ansehen. Ich schaute im Zug nur mal kurz auf das Ergebnis, da stand es 4:0, da habe ich wieder eingeschaltet."
Die Reise nach Paris trat Thomalla derweil nicht alleine an. In ihrer Tasche hatte sie einen Vierbeiner dabei. Allerdings keinen der drei Familienhunde der Zverevs, sondern ein neues Mitglied: "Das ist Buba, 15 Wochen alt und der zweite Hund neben Mishka, der jetzt Sascha und mir gehört."
Ein Geschenk, das Zverev voll ins Herz traf. Während Buba bei der Ankunft voll im Mittelpunkt stand, spielte der Siegerpokal dann nur noch eine Nebenrolle. In selbiger Nacht ging es für die beiden dann noch in einen Club. "Es war sehr nett, aber nicht sooooo wild", sagte Thomalla.
Für die Nummer drei der Welt geht es spektakulär weiter: Erst einmal nach Hause nach Monte Carlo. Von dort reist Zverev aber direkt weiter in seine Heimatstadt Hamburg, wo er am Dienstag oder Mittwoch geehrt werden soll.
In einer Woche wird dann wieder Tennis gespielt beim Turnier in Halle/Westfalen. Pause zum Feiern gibt es also nicht wirklich.
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Zverev gewinnt French Open: Freundin Thomalla mit Seitenhieb gegen Kritiker
Nach zahlreichen vergeblichen Versuchen reiht sich Zverev endlich die Riege der deutschen Grand-Slam-Sieger ein. "Es fällt so eine unfassbare Last von ihm ab. Dass er diesem Druck standhielt, darauf bin ich so unfassbar stolz", betonte Thomalla.
An die Kritiker, die versuchen, den Erfolg des Hamburgers zu schmälern, hatte seine Freundin indirekt auch noch ein paar Worte: "Gegen wen er spielte, ist mir sowas von egal. Er kann nur gegen die antreten, die da sind."
Thomalla ließ sich dann auch zu einer kleinen Ansage hinreißen: "Jetzt ist der Knoten geplatzt, jetzt wird er noch zwei, drei von den Dingern gewinnen."
Nicht nur für das Paar hat der Erfolg eine besonders große Bedeutung: "Ich freue mich für seine Eltern, die sich den Arsch aufgerissen haben. Es hat sich alles gelohnt, was sie für ihn getan haben."
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