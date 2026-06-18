In Halle/Westfalen trifft French-Open-Sieger Alexander Zverev im Viertelfinale auf Raphael Collignon. So verfolgt Ihr das Match im Free-TV und Joyn-Livestream.

Für Alexander Zverev geht es nach dem Sieg bei den French Open in Halle/Westfalen weiter mit dem Start in die Rasensaison.

Beim ATP-Turnier steht der frischgebackene Grand-Slam-Champion nach dem 6:3, 7:6 (7:4) im deutschen Duell mit Yannick Hanfmann im Viertelfinale. Dort trifft der 29-Jährige auf den Belgier Raphael Collignon, der sich mit 4:6, 6:4, 6:3 gegen den Italiener Mattia Bellucci durchsetzen konnte.

Deutschlands Nummer eins will die Terra Wortmann Open als Generalprobe für das nächste Grand-Slam-Turnier nutzen: Wimbledon.

So verfolgt ihr das Zverev-Match gegen Raphael Collignon live im Free-TV und Joyn-Livestream.