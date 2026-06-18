Tennis: Alexander Zverev verliert im Doppel in Halle - Flavio Cobolli gelingt Mini-Revanche

Alexander Zverev muss beim Turnier in Halle im Doppel die Segel streichen. Flavio Cobolli, der bei den French Open den kürzeren zog, gelingt eine kleine Revanche

Für Alexander Zverev und Marcelo Melo ist der Doppel-Wettbewerb beim ATP-Turnier in Halle beendet.

Der French-Open-Sieger verlor mit seinem Partner im Viertelfinale mit 6:7 (5:7), 3:6 gegen das Duo aus Ben Shelton und Flavio Cobolli. Dem Italiener gelang somit zumindest eine kleine Revanche für das verlorene Finale in Paris.

Zverev kann sich somit nun vollends auf seine Einzelspiele konzentrieren. Im Achtelfinale trifft der 29-Jährige auf seinen Landsmann Yannick Hanfmann.

In Halle stand Zverev bereits viermal im Endspiel - zweimal im Einzel, zwei Mal im Doppel. Gewinnen konnte er das Turnier noch nicht, mit dem Rückenwind aus Frankreich soll es nun aber klappen.