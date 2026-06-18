Tennis
Tennis: Alexander Zverev verliert im Doppel in Halle - Flavio Cobolli gelingt Mini-Revanche
Aktualisiert:von SID
ATP Open: Achtelfinale zwischen Zverev und Hanfmann im Livestream
Alexander Zverev muss beim Turnier in Halle im Doppel die Segel streichen. Flavio Cobolli, der bei den French Open den kürzeren zog, gelingt eine kleine Revanche
Für Alexander Zverev und Marcelo Melo ist der Doppel-Wettbewerb beim ATP-Turnier in Halle beendet.
ATP-Turnier in Halle: Alexander Zverev vs. Yannick Hanfmann am 18. Juni ab ca. 15:30 Uhr im Joyn-Livestream
Der French-Open-Sieger verlor mit seinem Partner im Viertelfinale mit 6:7 (5:7), 3:6 gegen das Duo aus Ben Shelton und Flavio Cobolli. Dem Italiener gelang somit zumindest eine kleine Revanche für das verlorene Finale in Paris.
Alexander Zverev: Hanfmann ließ Verabredung für French-Open-Sieger warten - und verpasste dennoch den 5. Satz
Zverev kann sich somit nun vollends auf seine Einzelspiele konzentrieren. Im Achtelfinale trifft der 29-Jährige auf seinen Landsmann Yannick Hanfmann.
In Halle stand Zverev bereits viermal im Endspiel - zweimal im Einzel, zwei Mal im Doppel. Gewinnen konnte er das Turnier noch nicht, mit dem Rückenwind aus Frankreich soll es nun aber klappen.
Die nächsten Sport-Übertragungen auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 18:00 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Tschechien - Südafrika im Stream
135 MinBald verfügbar
Heute, 18:00 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Tschechien - Südafrika im Stream
135 Min
- Bald verfügbar
Heute, 22:00 Uhr • WWE
WWE NXT im Stream
100 MinBald verfügbar
Heute, 22:00 Uhr • WWE
WWE NXT im Stream
100 Min
Zverev möchte ersten Sieg in Halle
"Ich möchte noch sehr viele Titel gewinnen. Auch diesen hier", hatte Deutschlands Nummer eins am Sonntag gesagt. Das Turnier in Ostwestfalen ist für Zverev die Generalprobe für das Highlight der Rasensaison in Wimbledon (ab 29. Juni).
Wirklich warm wurde der Deutsche mit dem Grand-Slam-Turnier in London aber noch nicht. Bei insgesamt neun Auftritten schaffte er es nie über das Achtelfinale hinaus.
Mehr Tennis-News
Wimbledon
Trotz Absage: Wird Alcaraz doch noch fit für Wimbledon?
Tennis
Zverev nach French Open: Sieg, Stress und besonderer Glücksbringer
ATP
Terra Wortmann Open 2026 heute live mit Fritz, Shelton und Zverev: Tennis-Übertragung aus Halle im Free-TV und Joyn-Stream
Tennis
Tennis: Alexander Zverev vs. Yannick Hanfmann heute live: ATP-Turnier in Halle im Free-TV und kostenlosen Joyn-Stream
Tennis
Warum Tennisstars nicht gleich viel verdienen
ATP
Deutscher Zverev-Gegner verpasste 5. Satz im French-Open-Finale