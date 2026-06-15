French Open - Alexander Zverev packt aus: "Habe mich selbst angelogen"

ran Mehr Sport Tennis: Müller feiert Zverevs Grand-Slam-Titel Videoclip • 01:05 Min Link kopieren Teilen

Alexander Zverev spricht im Nachgang offen über seinen Weg zum ersten Grand-Slam-Titel.

Alexander Zverev gewann mit den French Open seinen ersten Grand-Slam-Titel. Nun packt der 29-Jährige über den Druck und die innere Anspannung vor dem Sieg aus. Alexander Zverev dankt nach Erfolg bei French Open deutschen Fans Im Interview mit "Sky" erzählt er von schlaflosen Nächten, mentalen Blockaden und der für ihn unbekannten Favoritenrolle.

Tennis: Erste Grand-Slam-Titel für Zverev Nach dem Ausscheiden von Jannik Sinner sei der Druck für Zverev besonders schlimm gewesen. "Ich habe die Nacht überhaupt nicht geschlafen. Ich habe am nächsten Tag zum Glück erst abends gespielt und konnte den ganzen Tag noch schlafen", erklärte der Olympiasieger über den Tag, als der Weltranglistenerste völlig überraschend in der zweiten Runde die Segel streichen musste. Es sei die stressigste Woche seines Lebens gewesen. "Ich habe das gefaked bis zum Gehtnichtmehr. Jetzt kann ich auch ehrlich sein. Ich habe mich selbst angelogen", reflektierte der 29-Jährige nach seinem Sieg. Auch die unerwartete Favoriten-Rolle hat ihn belastet. Dennoch zeigte er sich selbstbewusst: "Ich wusste, dass, wenn ich gutes Tennis zeigen kann, ich das Turnier wirklich gewinnen kann und gewinnen muss." Nach Kollaps von Jannik Sinner bei French Open: Untersuchungen liefern Erkenntnisse

Alexander Zverev "behandelt wie ein Stück Dreck" - Grand-Slam-Champion verteidigt Deutschen Tennis-Star Auch auf zukünftige Wettbewerbe schaue er nun anders. Den Grand-Slam-Sieg könne ihm jetzt niemand mehr wegnehmen, selbst wenn es mal "nicht so laufen" sollte.

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