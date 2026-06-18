Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

Tennis

Alexander Zverev nach Sieg über Yannick Hanfmann in Halle im Viertelfinale

Aktualisiert:

von ran.de

:newstime

Zverev verrät Geheimnis über seine Tochter

Videoclip • 01:08 Min • Ab 12

Alexander Zverev gewinnt das deutsche Duell gegen Yannick Hanfmann und zieht in Halle ins Viertelfinale ein.

French-Open-Sieger Alexander Zverev hat zum siebten Mal das Viertelfinale beim ATP-Turnier in Halle erreicht und darf weiter auf seinen ersten Titel beim deutschen Rasenklassiker hoffen.

Im deutschen Duell bei den Terra Wortmann Open setzte sich der gebürtige Hamburger am Donnerstag nach einer konzentrierten Vorstellung 6:3, 7:6 (7:4) gegen Routinier Yannick Hanfmann durch - im gesamten Match über 1:21 Stunden ließ er keine Breakchance zu.

Zverev, der 2016 (gegen Florian Mayer) und 2017 (gegen Roger Federer) zweimal das Finale in Ostwestfalen verloren hatte, spielt nun am Freitag gegen den Sieger des Qualifikanten-Duells zwischen dem Belgier Raphael Collignon und dem Italiener Mattia Bellucci um den Einzug unter die letzten vier. Diese kann auch Daniel Altmaier erreichen, der Kempener trifft im Viertelfinale auf den zweimaligen Halle-Finalisten Daniil Medwedew.

Im erst zweiten Duell zwischen Zverev und Hanfmann - das zuvor einzige Match hatte Zverev 2018 im Achtelfinale von München in drei Sätzen gewonnen - spielte der große Favorit schon zu Beginn sehr konzentriert. In Runde eins hatte er beim Drei-Satz-Sieg gegen den Tschechen Vit Kopriva im ersten Match nach seinem Triumph in Paris noch phasenweise gewackelt.

Die nächsten Tennis-Livestreams

  • Jetzt live

    Jetzt live • Tennis

    ATP Open: Achtelfinale zwischen Zverev und Hanfmann im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    240 Min

    Jetzt live

    Jetzt live • Tennis

    ATP Open: Achtelfinale zwischen Zverev und Hanfmann im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    240 Min

  • Bald verfügbar

    Freitag, 19.06. 11:30 • Tennis

    Tennis: ATP Open in Halle, Viertelfinale im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    240 Min

    Bald verfügbar

    Freitag, 19.06. 11:30 • Tennis

    Tennis: ATP Open in Halle, Viertelfinale im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    240 Min

  • Bald verfügbar

    Freitag, 19.06. 15:30 • Tennis

    Tennis: WTA Open in Berlin, Viertelfinale im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    240 Min

    Bald verfügbar

    Freitag, 19.06. 15:30 • Tennis

    Tennis: WTA Open in Berlin, Viertelfinale im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    240 Min

- Anzeige -
- Anzeige -

Alexander Zverev mit reichlich Support in Halle

Oma Natalia und seine Lebensgefährtin Sophia Thomalla sahen in der Box, wie Zverev den 34 Jahre alten Karlsruher im ersten Satz entscheidend zum 5:3 breakte. In einem ausgeglichen ersten Durchgang war es die einzige Breakchance überhaupt.

Außenseiter Hanfmann, der in Halle noch nie über das Achtelfinale hinausgekommen ist, hielt auch im zweiten Satz zumeist gut mit und ließ bei eigenem Aufschlag wenig zu. Die zunächst einzige Breakchance hatte Zverev beim Stand von 2:1, Hanfmann hielt das Match aber offen. Erst im Tiebreak war er dann machtlos.

Auch interessant: Alexander Zverev beim ATP-Turnier in Halle: Sieg, Stress und besonderer Glücksbringer

Mehr Tennis-News