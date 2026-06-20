Die Hitze soll nicht der Grund gewesen sein. Bei der Niederlage von Alexander Zverev gegen seinen Angstgegner Taylor Fritz machte dem Deutschen etwas anderes zu schaffen.

Nach 2:40 Stunden schleppte sich der Tokio-Olympiasieger ein letztes Mal ans Netz und gratulierte seinem Angstgegner zum Sieg in einem Halbfinale der Qualen. Zuerst war anzunehmen, dass dem 29-Jährigen die Hitze zu schaffen machte. Zverev legte nach der Partie jedoch zwei andere Gründe für sein Auftreten offen.

Zverev spritzt wegen Sensorfehler zu viel Insulin

Im gesamten vergangenen Jahr plagten Zverev Rückenprobleme. Diese sind auch nun wieder aufgetreten und Grund für seine Pause während des Spiels. "Er hat zugemacht. Deswegen nahm ich die Pause im ersten Satz. Da haben sie mich in der Kabine wieder eingerenkt", sagte die Nummer 3 der Welt.

Das Schlimme: Der Rücken war nicht das größte Problem, mit dem sich der French-Open-Star herumschlagen musste.

"Ich hatte extreme Probleme mit meinem Zucker heute, weil der Sensor, den ich habe, einen falschen Zuckerwert angezeigt hat." Zverev ist bekanntermaßen Typ-1-Diabetiker. Damit muss sich der 29-Jährige regelmäßig Insulin spritzen.

Ausgerechnet vor dem Halbfinalspiel versagten Sensor und Computer, die Zverevs aktuellen Blutzuckerwert übermitteln. Die Folgen entpuppten sich als schwerwiegend: "Ich habe viel zu viel Insulin gespritzt, habe in den ersten 45 Minuten des Matches knapp 350 Gramm Zucker über Glukose-Gels zu mir genommen. Ich habe mich scheußlich gefühlt", sagte Zverev.

"Ich war im zweiten Satz körperlich nicht da, im dritten war es schwierig für mich. Aber unabhängig davon hat Taylor besser gespielt als ich und verdient gewonnen", fügte der Deutsche hinzu.

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