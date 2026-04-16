Vom 11. bis 19. April finden die BMW Open 2026 in München statt. Das Teilnehmerfeld hat es in sich. Joyn und ProSieben MAXX übertragen live.

In München stehen die BMW Open an. Vom 11. bis zum 19. April treffen sich einige der besten Tennisspieler der Welt in der bayerischen Landeshauptstadt.

Mit dabei sind unter anderem Alexander Zverev, Taylor Fritz, Ben Shelton und Alexander Bublik. Auch Joao Fonseca, einer der Shootingstars der Szene, wird in München aufschlagen.

"Mit acht Top-20-Spielern, absoluten Starspielern und einigen der spannendsten jungen Talente der Tour ist das Feld in diesem Jahr so attraktiv wie nie zuvor. Dazu kommen große Namen wie Marin Cilic oder Stefanos Tsitsipas – das verspricht hochklassige und spektakuläre Matches ab Tag eins", erklärte Turnierdirektor Patrik Kühnen.

Austragungsort ist erneut die Anlage des MTTC Iphitos.

ran hat alle Informationen zum Turnier zusammengefasst.