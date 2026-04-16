Alexander Zverev steht im Viertelfinale der BMW Open in München. Gegen Gabriel Diallo ließ der Hamburger vor den Augen zweier Profis des FC Bayern nichts anbrennen.

Sonnenschein, moralische Unterstützung vom FC Bayern und ein souveräner Sieg: An einem Tag ganz nach seinem Geschmack ist Alexander Zverev beim ATP-Turnier in München ins Viertelfinale eingezogen. Der an Nummer eins gesetzte Titelverteidiger besiegte den Kanadier Gabriel Diallo in nur 73 Minuten 6:1, 6:2 und trifft nun auf den an Nummer fünf gesetzten Argentinier Francisco Cerúndolo. Nach dem Scheitern von Daniel Altmaier ist Zverev als einziger von zunächst sechs Deutschen noch im Einzel-Wettbewerb vertreten.

"Es war nicht so spannend wie gestern in der Allianz Arena", sagte Zverev mit Anspielung auf das Bayern-Spiel gegen Real Madrid am Vorabend: "Ich freue mich, wieder im Viertelfinale zu sein, morgen wird es ein spannenderes Match werden."

Nachdem sich Zverev in seinem Auftaktmatch bei kühler Witterung erst nach drei Sätzen gegen den Serben Miomir Kecmanovic durchgesetzt hatte, passte gegen die Nummer 37 der Weltrangliste von Beginn nicht nur das Wetter: Der Hamburger, der in seiner Box von den Bayern-Spielern Serge Gnabry und Joshua Kimmich unterstützt wurde, riss das Match bei milden 17 Grad schnell an sich und dominierte es über weite Strecken, ohne an seine Leistungsgrenze gehen zu müssen.