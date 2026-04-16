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BMW Open in München: Alexander Zverev im Einzel mühelos - Aus hingegen im Doppel
Aktualisiert:von SID
RAN TENNIS: BMW Open
BMW Open - Highlights: Zverev nach dominanter Leistung im Viertelfinale
Videoclip • 02:12 Min
Alexander Zverev steht im Viertelfinale der BMW Open in München. Gegen Gabriel Diallo ließ der Hamburger vor den Augen zweier Profis des FC Bayern nichts anbrennen.
Sonnenschein, moralische Unterstützung vom FC Bayern und ein souveräner Sieg: An einem Tag ganz nach seinem Geschmack ist Alexander Zverev beim ATP-Turnier in München ins Viertelfinale eingezogen. Der an Nummer eins gesetzte Titelverteidiger besiegte den Kanadier Gabriel Diallo in nur 73 Minuten 6:1, 6:2 und trifft nun auf den an Nummer fünf gesetzten Argentinier Francisco Cerúndolo. Nach dem Scheitern von Daniel Altmaier ist Zverev als einziger von zunächst sechs Deutschen noch im Einzel-Wettbewerb vertreten.
"Es war nicht so spannend wie gestern in der Allianz Arena", sagte Zverev mit Anspielung auf das Bayern-Spiel gegen Real Madrid am Vorabend: "Ich freue mich, wieder im Viertelfinale zu sein, morgen wird es ein spannenderes Match werden."
Nachdem sich Zverev in seinem Auftaktmatch bei kühler Witterung erst nach drei Sätzen gegen den Serben Miomir Kecmanovic durchgesetzt hatte, passte gegen die Nummer 37 der Weltrangliste von Beginn nicht nur das Wetter: Der Hamburger, der in seiner Box von den Bayern-Spielern Serge Gnabry und Joshua Kimmich unterstützt wurde, riss das Match bei milden 17 Grad schnell an sich und dominierte es über weite Strecken, ohne an seine Leistungsgrenze gehen zu müssen.
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Nur Kohlschreiber gewann mehr Matches in München
Der 24 Jahre alte Diallo hatte dabei auch mit körperlichen Problemen zu kämpfen: Nach dem ersten Satz wurde er von einem Physiotherapeuten am Rücken behandelt.
Einen Tag nach seinem Besuch beim spannenden Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen Real Madrid gelang Zverev sein 22. Sieg in München. Häufiger gewonnen hat auf der Anlage des MTTC Iphitos nur der dreimalige Turniersieger Philipp Kohlschreiber (35), den Zverev mit seinem vierten Titel nach 2017, 2018 und 2025 als dann alleiniger Rekordhalter überholen kann. Es war zugleich sein 100. Sieg auf seinem Lieblingsbelag Sand in diesem Jahrtausend - mehr haben nur der Däne Holger Rune und der Spanier Carlos Alcaraz.
Weniger erfolgreich lief es für Zverev anschließend im Doppel. An der Seite seines brasilianischen Freundes Marcelo Melo unterlag der Hamburger in der ersten Runde den an Nummer zwei gesetzten Franzosen Sadio Doumbia und Fabien Reboul 4:6, 3:6. Auch ein besonderes Kleidungsstück brachte Zverev kein Glück: Beim Aufwärmen hatte er ein Trikot von Michael Olise vom FC Bayern getragen.
Daniel Altmaier unterlag derweil dem Qualifikanten Alex Molcan aus der Slowakei in einem umkämpften Match 4:6, 6:7 (10:12). Dabei vergab er im Tiebreak des zweiten Durchgangs drei Satzbälle. Vor allem aber unterliefen dem 27-Jährigen zahlreiche unerzwungene Fehler, der 34. und letzte nach 1:43 Stunden beim dritten Matchball von Molcan, der als 166. der Weltrangliste 110 Plätze hinter Altmaier geführt wird.
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