Alexander Zverev mit Zittersieg bei BMW Open in München

ran Mehr Sport FC Bayern: Zverev mit Ansage! "Wenn Neuer so weiterspielt..." Videoclip • 02:29 Min Link kopieren Teilen

Es war kühl, Alexander Zverev kam dennoch gehörig ins Schwitzen: Beim ATP-Turnier in München gewann der Titelverteidiger sein Auftaktmatch gegen Miomir Kecmanovic aus Serbien erst nach zähem Ringen 6:3, 3:6, 7:6 (7:2) - es war ein Zittersieg.

Der Hamburger kann sich damit vor seinem Achtelfinale gegen den Kanadier Gabriel Diallo aber einigermaßen entspannt und wie vorgesehen am Mittwochabend das Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen Real Madrid in der Münchner Arena ansehen. "Heute ist ein sehr kalter Tag, da ist es schwer, Druck zu machen. Am Ende das Tages bin ich glücklich, dass ich gewonnen habe, jetzt kann's losgehen", sagte Zverev erleichtert im Court-Interview - denn sein Kontrahent hatte ihm das Leben schwer gemacht: "Er war wie eine Wand, hat keine Fehler mehr gemacht." Diesen Rekord peilt Zverev in München an

Zverev begann das Match gegen die Nummer 58 der Weltrangliste mit einem Ass, verlor sein zweites Aufschlagspiel, hatte seinen 26 Jahre alten Kontrahenten danach aber zunächst im Griff. Ab dem zweiten Satz musste er kämpfen und wirkte nicht mehr so souverän wie zuvor. Dem Weltranglistendritten unterliefen beim Versuch, offensiv und druckvoll zu spielen, nun viele Fehler. Für den ersten Schritt zum vierten Titel in München nach 2017, 2018 und 2025 und damit zum ersten Turniersieg in diesem Jahr benötigte der Hamburger am Ende 2:18 Stunden.

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