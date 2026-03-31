Tennis
BMW Open 2026 live im kostenlosen Joyn-Livestream - alle Infos zum ATP-Turnier in München
Aktualisiert:von ran
17:30 SAT.1 Bayern
Tennisstar trotz Diabetes: Alexander Zverev mit Stiftung im Allgäu
Videoclip • 01:19 Min • Ab 12
Im April finden die BMW Open 2026 in München statt. Das Teilnehmerfeld hat es in sich. Joyn und ProSieben MAXX übertragen live.
In München stehen die BMW Open an. Vom 11. bis zum 19. April treffen sich einige der besten Tennisspieler der Welt in der bayerischen Landeshauptstadt.
Mit dabei sind unter anderem Alexander Zverev, Taylor Fritz, Ben Shelton und Alexander Bublik. Auch Joao Fonseca, einer der Shootingstars der Szene, wird in München aufschlagen.
"Mit acht Top-20-Spielern, absoluten Starspielern und einigen der spannendsten jungen Talente der Tour ist das Feld in diesem Jahr so attraktiv wie nie zuvor. Dazu kommen große Namen wie Marin Cilic oder Stefanos Tsitsipas – das verspricht hochklassige und spektakuläre Matches ab Tag eins", erklärte Turnierdirektor Patrik Kühnen.
Austragungsort ist erneut die Anlage des MTTC Iphitos.
ran hat alle Informationen zum Turnier zusammengefasst.
BMW Open 2026 live: Welche Stars nehmen teil?
Als größter Name geht Alexander Zverev in München an den Start. Hinzu kommen unter anderem Taylor Fritz, Ben Shelton, Alexander Bublik, Jakub Mensik und Joao Fonseca.
Aber auch ehemalige Top-Zehn-Spieler wie Denis Shapovalov, Hubert Hurkacz und Stefanos Tsitsipas nehmen am Turnier teil.
"Wir sind stolz, den Tennisfans in diesem Jahr das wohl hochkarätigste Spielerfeld der Turniergeschichte präsentieren zu können. Das unterstreicht, dass München bereits im zweiten Jahr als ATP-500-Turnier eine Top-Adresse auf der ATP Tour ist", so Veranstalter Christian Okon.
Wie hoch ist das Preisgeld bei den BMW Open?
Im vergangenen Jahr war das Turnier mit einem Preisgeld von rund 2,5 Millionen Euro dotiert. Ähnlich dürfte es auch in diesem Jahr aussehen.
Wer überträgt die BMW Open 2026 im Livestream?
Das ATP 500 Turnier in München wird Joyn im kostenlosen Livestream übertragen.
Werden die BMW Open 2026 auch im Free-TV gezeigt?
Ja. Die Halbfinals und das Finale werden zusätzlich zum Livestream auch im Free-TV auf ProSieben MAXX gezeigt.
BMW Open 2026 live: Die Übertragungen in der Übersicht
Die genauen Uhrzeiten der Übertragungen werden im Vorfeld des Turniers aktualisiert.
BMW Open 2026 live im TV und Stream: Das Wichtigste in der Übersicht
Zeitraum: 11. bis 19. April
Austragungsort: München
Titelverteidiger: Alexander Zverev
Livestream: Joyn
Free-TV: Halbfinals und Finale live auf ProSieben MAXX