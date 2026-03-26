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Angelique Kerber: Abschiedsspiel in Bad Homburg gegen Ana Ivanovic
Aktualisiert:von SID
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Videoclip • 01:14 Min
Die frühere deutsche Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber kehrt im Juni in Bad Homburg für ihr Abschiedsspiel noch mal auf den Tennis-Court zurück.
Letzter Auftritt auf vertrauter Bühne: Angelique Kerber bekommt zwei Jahre nach ihrem Karriereende noch ein Abschiedsspiel.
Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin tritt am 20. Juni beim Rasen-Turnier in Bad Homburg laut "Bild"-Zeitung gegen ihre langjährige Weggefährtin Ana Ivanovic an und kehrt bei ihrem eigenen Event noch einmal auf den Court zurück.
"Es ist die perfekte Bühne für einen besonderen Tag mit vielen Emotionen", wird Kerber (38) in dem Bericht zitiert.
Kerber in Bad Homburg als Sportdirektorin tätig
"Ich freue mich sehr auf Ana, denn irgendwie schließt sich mit diesem Match auch ein Kreis. Wir kennen uns wirklich schon sehr lange, sie ist eine meiner besten Freundinnen und wir haben auf und neben dem Platz viel Zeit miteinander verbracht."
Die Partie ist Teil des Auftakts des WTA-Turniers in Bad Homburg, bei dem Kerber als Sportdirektorin tätig ist. Die einstige Weltranglistenerste hatte die Premiere des Turniers 2021 gewonnen, damals im Finale gegen Petra Kvitova. Ivanović wolle sie nun "auch beim letzten Mal nichts schenken".
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