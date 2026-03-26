Die frühere deutsche Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber kehrt im Juni in Bad Homburg für ihr Abschiedsspiel noch mal auf den Tennis-Court zurück.

Letzter Auftritt auf vertrauter Bühne: Angelique Kerber bekommt zwei Jahre nach ihrem Karriereende noch ein Abschiedsspiel.

Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin tritt am 20. Juni beim Rasen-Turnier in Bad Homburg laut "Bild"-Zeitung gegen ihre langjährige Weggefährtin Ana Ivanovic an und kehrt bei ihrem eigenen Event noch einmal auf den Court zurück.

"Es ist die perfekte Bühne für einen besonderen Tag mit vielen Emotionen", wird Kerber (38) in dem Bericht zitiert.