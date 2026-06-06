Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

Tennis

Alexander Zverev vs. Flavio Cobolli live: Finale der French Open im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Livestream

Aktualisiert:

von Philipp Schmalz

ran Mehr Sport

French Open: Fans feiern Alexander Zverev - "Bestes Spiel seines Lebens!"

Videoclip • 01:01 Min

Der Traum vom Titel bei den French Open lebt für Alexander Zverev. Nach seinem Sieg im Halbfinale gegen Jakub Mensik wartet der Italiener Flavio Cobolli im Finale. So verfolgt ihr das Match im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker.

Eine solche Chance bekommt Alexander Zverev wohl nie wieder!

Nach der Absage von Carlos Alcaraz, dem Aus von Dominator Jannik Sinner und dem weiteren großen Favoritensterben, ist der Deutsche der klare Top-Kandidat auf den Titel bei den French Open 2026.

Im Viertelfinale wartete auf den gebürtigen Hamburger mit dem erst 19-jährigen Rafael Jodar eine gefährliche Aufgabe. Doch auch diese löste Zvervev mit Bravour, gewann souverän in drei Sätzen gegen den aufstrebenden Spanier.

Und auch im Halbfinale der French Open konnte sich der Deutsche gegen den Tschechen Jakub Mensik durchsetzen.

Jetzt ist Zverev nur noch einen Sieg von dem ersten Grand Slam seiner Karriere entfernt. Im Finale muss er dafür den Italiener Flavio Cobolli schlagen.

ran hat alle Informationen zum Duell zusammengefasst.

Mehr Sport-Livestreams

  • Jetzt live

    Jetzt live • American Football

    Das NFL Network im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    24/7 live

    Jetzt live

    Jetzt live • American Football

    Das NFL Network im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    24/7 live

  • Bald verfügbar

    Heute, 22:00 Uhr • WWE

    WWE Smackdown im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    160 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 22:00 Uhr • WWE

    WWE Smackdown im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    160 Min

  • Bald verfügbar

    Sonntag, 07.06. 11:00 • Fussball

    Sport 1 Doppelpass vor dem WM-Start

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

    Bald verfügbar

    Sonntag, 07.06. 11:00 • Fussball

    Sport 1 Doppelpass vor dem WM-Start

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

- Anzeige -
- Anzeige -

French Open live: Alexander Zverev vs. Flavio Cobolli in der Übersicht

  • Spiel: Alexander Zverev vs. Flavio Cobolli

  • Wettbewerb: French Open, Finale

  • Ort: Court Philippe Chatrier (Paris)

  • Datum: 07. Juni 2026

  • Uhrzeit: ab ca. 15:00 Uhr

French Open heute live: Wann beginnt das Match von Alexander Zverev und Flavio Cobolli?

Das Finale zwischen Alexander Zverev und Flavio Cobolli ist am 7. Juni für ca. 15:00 Uhr angesetzt.

Alexander Zverev vs. Flavio Cobolli live: Finale der French Open im Free-TV

Der Tennis-Kracher zwischen Zverev und Cobolli ist im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Das Match wird live bei Eurosport übertragen.

Alexander Zverev vs. Flavio Cobolli live: Wo gibt es einen kostenlosen Livestream zu den French Open 2026?

Alle Matches, die im Free-TV bei Eurosport laufen, könnt ihr auch im kostenfreien Livestream auf Joyn schauen.

Ein kostenpflichtiger Livestream wird zudem von DAZN angeboten.

- Anzeige -
- Anzeige -

French Open 2026 im Liveticker: Alexander Zverev vs. Flavio Cobolli

Einen Liveticker für das Finall-Match zwischen Alexander Zverev und Flavio Cobolli gibt's wie gewohnt auf ran.joyn.de

Auch interessant :Alexander Zverev: Boris Becker erklärt die neue Qualität des Deutschen bei den French Open

Mehr Tennis-Videos

French Open 2026 heute live: Alexander Zverev vs. Jakub Mensik im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • Spiel: Alexander Zverev vs. Jakub Mensik

  • Wettbewerb: French Open; Halbfinale

  • Datum und Uhrzeit: 05. Juni 2026; ab ca. 14:30 Uhr

  • Free-TV: Eurosport

  • Livestream: Joyn

  • Liveticker: ran.de

Mehr Tennis-News

- Anzeige -
- Anzeige -