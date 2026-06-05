Alexander Zverev: Boris Becker erklärt die neue Qualität des Deutschen bei den French Open

Alexander Zverev steht im Halbfinale der French Open und könnte erstmals ein Grand-Slam-Turnier gewinnen. Tennis-Ikone Boris Becker erklärt die starke Entwicklung des Deutschen.

Alexander Zverev wirkt reifer und ruhiger

Die deutsche Tennis-Legende Boris Becker lobt die Entwicklung von Zverev. "Da hat sich etwas verändert", sagt er in seinem gemeinsamen Podcast mit Andrea Petkovic. "Der spielt besser Tennis, der bewegt sich besser, der steht näher an der Grundlinie. Dass der Aufschlag gut war, wussten wir bereits im letzten Jahr."

Es beeindruckt ihn aber, "dass er die Spielposition einnimmt, dass er der entscheidende Spieler ist, der das Tempo macht, eigentlich über das ganze Jahr hinweg. Natürlich hat er ein paar Mal gegen Sinner verloren, aber gegen den Rest eigentlich immer gewonnen."

Auch von der Persönlichkeit habe Zverev eine gute Entwicklung genommen. "Sascha wirkt insgesamt ein bisschen reifer, ein bisschen ruhiger. Er ist natürlich jetzt auch schon zum elften Mal in Paris. Irgendwann hat man alles erlebt", sagt Becker.

"Irgendwann wird man auch nicht mehr so hektisch. Das ist zumindest meine Hoffnung. Deswegen steht er dort völlig zurecht. Für mich ist er von den vier Spielern, die noch übrig sind, der beste Spieler."