Der Traum vom Titel bei den French Open lebt für Alexander Zverev weiter. Im Halbfinale trifft der Deutsche auf Jakub Mensik. So verfolgt ihr das Match im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker.

Eine solche Chance bekommt Alexander Zverev wohl nie wieder!

Nach der Absage von Carlos Alcaraz, dem Aus von Dominator Jannik Sinner und dem weiteren großen Favoritensterben, ist der Deutsche der klare Top-Kandidat auf den Titel bei den French Open 2026.

Im Viertelfinale wartete auf den gebürtigen Hamburger mit dem erst 19-jährigen Rafael Jodar eine gefährliche Aufgabe. Doch auch diese löste Zvervev mit Bravour, gewann souverän in drei Sätzen gegen den aufstrebenden Spanier.

Nun wartet auf Zverev im Halbfinale der French Open Jakub Mensik aus Tschechien.

ran hat alle Informationen zum Duell zusammengefasst.