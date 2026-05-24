Tennis
French Open: Durchfall bringt Franzosen Arthur Gea in unangenehme Nöte - "Muss dringend auf Toilette"
Veröffentlicht:von SID
RAN TENNIS: BMW Open
BMW Open: Total verfehlt! Tennis-Star schlägt komplett daneben
Videoclip • 03:25 Min
In seinem Erstrundenmatch bei den French Open muss Arthur Gea bange Momente überstehen.
Höchst unangenehme Situation für den Franzosen Arthur Gea in Roland Garros: In seinem Erstrundenmatch bei den French Open musste der 21-Jährige im ersten Satz seiner Partie gegen den Russen Karen Chatschanow mal ganz dringend verschwinden - durfte aber nicht sofort.
"Ich habe Durchfall und muss dringend auf die Toilette. Ich kann es nicht mehr aushalten und werde sonst auf den Platz scheißen", sagte Gea in aller Deutlichkeit, als er beim Stand von 1:4, Vorteil für ihn um eine schnelle Auszeit bat. Die Referees entschieden, das Spiel noch zu beenden - danach rannte Gea direkt Richtung Stilles Örtchen.
Kurz später nahm er unter dem Applaus der Zuschauer auf dem Court Suzanne-Lenglen sein Match wieder auf. Am Ende fehlte Géa allerdings die Energie, das Match verlor er 3:6, 6:7 (3:7), 0:6.
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Niederlage in drei Sätzen
Kurze Zeit später nahm er unter dem Applaus der Zuschauer auf dem Court Suzanne-Lenglen sein Match wieder auf. Zum Sieg reichte es aber nicht. Der Lokalmatador unterlag nach 2:38 Stunden in drei Sätzen 3:6, 6:7. 0:6.
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