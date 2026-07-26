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Darts: Achter Major-Titel in Folge - Littler gewinnt World Matchplay
Veröffentlicht:von SID
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Darts: Wegen Littler? Price sagt plötzlich Turnier ab
Videoclip • 01:01 Min
Luke Littler hat mit dem Sieg beim World Matchplay seinen achten Major-Titel in Folge geholt. Zudem stellte er zwei Rekorde bei dem Turnier auf.
Darts-Weltmeister Luke Littler hat den Titel beim World Matchplay in Blackpool erfolgreich verteidigt. Im Finale des zweitwichtigsten Turniers des Jahres besiegte der 19-Jährige den walisischen Ex-Weltmeister Gerwyn Price deutlich mit 18:9.
Der Engländer ließ dem Weltranglistensiebten keine Chance, spielte mit einem Schnitt von 111,53 Punkten und zwölf 180er-Aufnahmen erneut eine hervorragende Partie und feierte seinen achten Major-Sieg in Folge.
Der Teenager, der bereits die letzten neun Duelle mit dem PDC-Weltmeister von 2021 gewonnen hatte, startete furios in die Partie und lag schnell mit 6:1 vorn.
In der Folge zog der Weltranglistenerste unaufhaltsam davon und sicherte sich schließlich die Phil-Taylor-Trophy sowie das Preisgeld von 225.000 Pfund.
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Littler sorgte bei World Matchplay für zwei Rekorde
Littler sorgte auch für zwei Rekorde beim World Matchplay: Mit insgesamt 66 180er-Aufnahmen im Turnier stellte er einen Bestwert auf, dazu pulverisierte er mit einem Turnierdurchschnitt von 111,04 Punkten den bisherigen Rekord (106,31) des 16-maligen Matchplay-Champions Phil Taylor aus dem Jahr 2010.
Mit seinem Sieg beim World Matchplay ist "The Nuke" weiterhin auf bestem Weg, als erster Spieler überhaupt alle großen Titel in einem Kalenderjahr zu gewinnen.
Dafür fehlen ihm noch der World Grand Prix, die Europameisterschaft in Dortmund, der Grand Slam of Darts und die Players Championship Finals.
Zuvor hatte er bereits die Weltmeisterschaft, das World Masters, die UK Open, die Premier League und den World Cup im Team mit Luke Humphries in Frankfurt gewonnen.
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Schindler und Springer verloren gegen Final-Spieler
Im Winter Gardens von Blackpool waren mit Martin Schindler und Niko Springer zwei deutsche Darts-Profis am Start. Beide unterlagen den Spielern, die am Ende das Finale unter sich ausmachten. Springer verlor gegen Littler mit 6:10, Schindler schied gegen Price mit 9:11 aus.
Den Titel bei den Frauen sicherte sich die Britin Beau Greaves, die im April als erste Frau ein offenes Turnier auf der PDC-Tour gewonnen hatte.
Im Finale besiegte die 22-Jährige ihre Landsfrau Fallon Sherrock mit 6:5. Für Greaves war es nach den Siegen 2023 und 2024 bereits der dritte Erfolg beim World Matchplay, für Sherrock hingegen die dritte Finalniederlage in Folge. Bereits 2024 verlor sie gegen Greaves, 2025 gegen die erfahrene Lisa Ashton.
Auch interessant: Darts: Auch Martin Schindler beim World Matchplay raus
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