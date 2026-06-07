French Open
French Open: Triumph in Paris - Alexander Zverev erstmals Grand-Slam-Sieger
Aktualisiert:von SID
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French Open - Fans scherzen: "Oma Zverev als fehlendes Puzzlestück"
Videoclip • 02:07 Min
Der Hamburger Alexander Zverev hat sich in einem Fünfsatz-Krimi gegen den Italiener Flavio Cobolli den Titel bei den French Open gesichert.
Alexander Zverev hat die French Open gewonnen und den ersten deutschen Grand-Slam-Sieg im Männer-Einzel seit Boris Becker vor 30 Jahren gefeiert.
Der Hamburger setzte sich in einem umkämpften Finale gegen den Italiener Flavio Cobolli 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1 durch. Im 41. Anlauf jubelte Zverev erstmals über einen Triumph bei einem der vier größten Turniere.
"Dieser Platz ist so besonders für mich", sagte Zverev: "Ich erlebe den besten Moment meines Lebens hier und hatte hier meinen schwersten Moment. Ich habe in der Ecke gelegen und mir vor vier Jahren alle Bänder gerissen, vor zwei Jahren ein Finale verloren. Jetzt ist es ein Happy End." Damit spielte er auf seine schwere Verletzung im Halbfinale 2022 an, als er gegen Rafael Nadal Ende des zweiten Satzes aufgeben musste.
Zverev ist der erste deutsche French-Open-Sieger nach Henner Henkel 1937 und der erste deutsche Grand-Slam-Champion im Männer-Einzel seit Beckers Erfolg 1996 bei den Australian Open.
"Ein Lebenstraum geht in Erfüllung", sagte Becker am "Eurosport"-Mikrofon: "Er hat das mehr als verdient. Nach all den Jahren, der Arbeit, der Verzweiflung, der Enttäuschung. Unglaublich, ich bin sehr stolz auf ihn."
Zverev war unmittelbar nach dem Triumph in die Box gestürmt und ließ sich überschwänglich feiern. "Wenn einer den Titel verdient, dann du", sagte Cobolli.
Zverev auf den Spuren von Becker und Stich
Seit Beginn der Open-Era 1968 ist der Tokio-Olympiasieger nach Becker (6 Grand Slams) und Michael Stich (1) der erst dritte Deutsche, der sich bei einem Major bei den Männern durchsetzte.
Der Weltranglistendritte erhält für seinen Sieg ein Preisgeld in Höhe von 2,8 Millionen Euro. In seinem ersten French-Open-Finale hatte er 2024 gegen den Spanier Carlos Alcaraz verloren. Zudem unterlag er 2020 bei den US Open Dominic Thiem aus Österreich und bei den Australian Open 2025 der italienischen Nummer eins der Welt, Jannik Sinner.
Gegen Cobolli begann Zverev stark und dominierte mit seinem Aufschlag und wuchtiger Rückhand. Auch im zweiten Satz fehlte nicht viel, aber Cobolli legte zu und verdiente sich den Ausgleich.
Nun nahm die Spannung zu, Zverev brachte das Momentum wieder auf seine Seite, konnte das Match im vierten Satz aber nicht zumachen. Im entscheidenden Durchgang zog er dann schnell mit zwei Breaks Vorsprung davon. Cobolli steckte nicht auf, konnte Zverev aber nicht mehr stoppen.
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