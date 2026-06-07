Der Hamburger Alexander Zverev hat sich in einem Fünfsatz-Krimi gegen den Italiener Flavio Cobolli den Titel bei den French Open gesichert.

Alexander Zverev hat die French Open gewonnen und den ersten deutschen Grand-Slam-Sieg im Männer-Einzel seit Boris Becker vor 30 Jahren gefeiert.

Der Hamburger setzte sich in einem umkämpften Finale gegen den Italiener Flavio Cobolli 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1 durch. Im 41. Anlauf jubelte Zverev erstmals über einen Triumph bei einem der vier größten Turniere.

"Dieser Platz ist so besonders für mich", sagte Zverev: "Ich erlebe den besten Moment meines Lebens hier und hatte hier meinen schwersten Moment. Ich habe in der Ecke gelegen und mir vor vier Jahren alle Bänder gerissen, vor zwei Jahren ein Finale verloren. Jetzt ist es ein Happy End." Damit spielte er auf seine schwere Verletzung im Halbfinale 2022 an, als er gegen Rafael Nadal Ende des zweiten Satzes aufgeben musste.

Zverev ist der erste deutsche French-Open-Sieger nach Henner Henkel 1937 und der erste deutsche Grand-Slam-Champion im Männer-Einzel seit Beckers Erfolg 1996 bei den Australian Open.

"Ein Lebenstraum geht in Erfüllung", sagte Becker am "Eurosport"-Mikrofon: "Er hat das mehr als verdient. Nach all den Jahren, der Arbeit, der Verzweiflung, der Enttäuschung. Unglaublich, ich bin sehr stolz auf ihn."

Zverev war unmittelbar nach dem Triumph in die Box gestürmt und ließ sich überschwänglich feiern. "Wenn einer den Titel verdient, dann du", sagte Cobolli.