RAN TENNIS: BMW Open BMW Open - Highlights: Alexander Zverev verliert das Halbfinale in München Videoclip • 05:04 Min Link kopieren Teilen

Alexander Zverev hofft bei den French Open auf seinen ersten Grand-Slam-Triumph. Wie sah sein Weg ins Finale aus?

Zverev-Gegner: Im Finale wartet ein Italiener In der dritten Runde traf Zverev auf Quentin Halys, den er in vier Sätzen bezwang. Im Achtelfinale wartete der Niederländer Jesper de Jong, der zuvor eine der großen Überraschungen des Turniers war. Gegen Zverev war er aber letztlich chancenlos, der Deutsche gewann in drei Sätzen. Im Viertelfinale kam es zum Duell mit Rafael Jodar. Der 19-Jährige aus Spanien ist einer der Newcomer der vergangenen Monate, bekam gegen den erfahrenen Deutschen aber noch seine Grenzen aufgezeigt. Im Halbfinale kam es zum Duell gegen Jakub Mensik aus Tschechien. Und auch dieses Duell entschied Zverev überzeugend für sich.

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