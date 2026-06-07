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French Open 2026 jetzt live - Alexander Zverev trifft auf Flavio Cobolli: Das war sein Weg ins Finale
Aktualisiert:von ran.joyn.de
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BMW Open - Highlights: Alexander Zverev verliert das Halbfinale in München
Videoclip • 05:04 Min
Alexander Zverev hofft bei den French Open auf seinen ersten Grand-Slam-Triumph. Wie sah sein Weg ins Finale aus?
Alexander Zverev ist weiter auf der Jagd nach seinem ersten Grand-Slam-Titel.
Bei den French Open 2026 scheint die Chance so groß wie nie, denn mit Carlos Alcaraz und Jannik Sinner haben die beiden wohl besten Tennisspieler der letzten Jahre keine Chance mehr auf den Titel.
Während der Spanier seine Teilnahme bei Roland Garros aufgrund einer Handgelenksverletzung bereits frühzeitig absagen musste, verlor Titelverteidiger Jannik Sinner in Runde zwei sensationell mit 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6 gegen den Argentinier Juan Manuel Cerúndolo.
Zverev-Gegner: Im Finale wartet ein Italiener
In der dritten Runde traf Zverev auf Quentin Halys, den er in vier Sätzen bezwang.
Im Achtelfinale wartete der Niederländer Jesper de Jong, der zuvor eine der großen Überraschungen des Turniers war. Gegen Zverev war er aber letztlich chancenlos, der Deutsche gewann in drei Sätzen.
Im Viertelfinale kam es zum Duell mit Rafael Jodar. Der 19-Jährige aus Spanien ist einer der Newcomer der vergangenen Monate, bekam gegen den erfahrenen Deutschen aber noch seine Grenzen aufgezeigt.
Im Halbfinale kam es zum Duell gegen Jakub Mensik aus Tschechien. Und auch dieses Duell entschied Zverev überzeugend für sich.
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Im Finale wartet jetzt der Italiener Flavio Cobolli. Dieser profitierte von einer Erkrankung seines Landsmanns Matteo Arnaldi, der zum Halbfinale nicht antreten konnte.
Gegen Cobolli spielte Zverev bislang viermal auf der Tour - dabei holte er drei Siege. Die einzige Niederlage setzte es im Halbfinale der BMW Open in diesem Jahr. 2025 behauptete sich Zverev bei den French Open im Achtelfinale in drei Sätzen.
Damit ist klar: Alexander Zverev ist der Top-Favorit auf den Titel und könnte am 7. Juni den wohl größten Erfolg seiner Karriere feiern.
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