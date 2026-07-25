Tennis - Alexander Zverev: Diese Turniere spielt die deutsche Nummer eins im Jahr 2026

ran Mehr Sport Alexander Zverev feiert Grand-Slam-Titel in Pariser Nachtclub Videoclip • 01:15 Min Link kopieren Teilen

Alexander Zverev hatte nach seinem ersten Grand-Slam-Triumph in Paris eine bittere Final-Niederlage in Wimbledon hinnehmen müssen. So sieht der restliche Turnier-Kalender des Deutschen aus.

Alexander Zverev spielt den besten Sommer seiner Karriere. Zwar reichte es im Wimbledon-Endspiel am 12. Juli nach knapp vier Stunden Kampf gegen einen überragenden Jannik Sinner nicht ganz zum ganz großen Coup (7:6, 6:7, 3:6, 4:6), doch Zverev hat bewiesen, dass er 2026 endgültig auf allen Belägen zur absoluten Weltspitze gehört. Belohnt wird er dafür mit dem Sprung auf Platz 2 der ATP-Weltrangliste. Jetzt richtet sich der Blick nach vorne. Die strapaziöse Hartplatz-Saison in Nordamerika steht vor der Tür und gipfelt im letzten Grand Slam des Jahres. Wann spielt Alexander Zverev wieder? ran zeigt den voraussichtlichen Turnierplan für den Rest der Saison 2026.

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Der aktuelle Turnierplan von Alexander Zverev für das Restjahr 2026:

Die Nordamerika-Tour & US Open (August – September) Hier will Zverev seinen sensationellen Lauf fortsetzen. Auf Hartplatz gehört er traditionell zu den gefährlichsten Spielern der Tour. 02. August – 12. August 2026: National Bank Open (ATP Masters 1000 – Toronto, Kanada)

13. August – 23. August 2026: Cincinnati Open (ATP Masters 1000 – Cincinnati, USA)

31. August – 13. September 2026: US Open (Grand Slam – New York, USA)

Laver Cup & der Asien-Swing (September – Oktober) Nach dem New-York-Highlight geht es für das "Team Europa" beim prestigeträchtigen Laver Cup zur Sache, bevor die Reise nach Fernost ansteht. 25. September – 27. September 2026: Laver Cup (Team Europa vs. Welt – London, UK)

30. September – 06. Oktober 2026: China Open (ATP 500 – Peking, China) oder Japan Open (ATP 500 – Tokio, Japan)

07. Oktober – 18. Oktober 2026: Rolex Shanghai Masters (ATP Masters 1000 – Shanghai, China)

Hallensaison & das große Finale in Turin (Oktober – November) Auf schnellem Hallenboden hat Zverev in der Vergangenheit bereits zwei ATP-Finals-Titel geholt. Die Qualifikation für das Showdown der besten acht Spieler in Turin ist ihm sportlich ohnehin kaum noch zu nehmen. 26. Oktober – 01. November 2026: Erste Bank Open (ATP 500 – Wien, Österreich) oder Swiss Indoors (Basel)

02. November – 08. November 2026: Rolex Paris Masters (ATP Masters 1000 – Paris, Frankreich)

15. November – 22. November 2026: Nitto ATP Finals (Saisonfinale – Turin, Italien)

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