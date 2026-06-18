Tennis
Tennis jetzt live: Alexander Zverev vs. Yannick Hanfmann - ATP-Turnier in Halle im Free-TV und kostenlosen Joyn-Stream
Aktualisiert:von ran.de
ATP Open: Achtelfinale zwischen Zverev und Hanfmann im Livestream
In Halle/Westfalen kommt es im Achtelfinale zu einem deutschen Duell. French-Open-Sieger Alexander Zverev trifft auf Yannick Hanfmann. So verfolgt Ihr das Match im Free-TV und Joyn-Livestream.
Für Alexander Zverev geht es nach dem Sieg bei den French Open in Halle/Westfalen weiter.
Terra Wortmann Open 2026: Alexander Zverev vs. Yannick Hanfmann heute ab 15:30 Uhr LIVE und KOSTENLOS im Joyn-Stream
Beim ATP-Turnier steht der frischgebackene Grand-Slam-Champion nach einem hart erkämpften 6:3, 4:6, 6:2-Sieg gegen den Tschechen Vit Kopriva im Achtelfinale.
Dort kommt es zu einem deutschen Duell mit Yannick Hanfmann. Der Karlsruher setzte sich überraschend mit 6:2 und 6:2 gegen Joao Fonseca durch.
Gegen Zverev befindet sich Hanfmann nun wieder in der Außenseiterrolle, Deutschlands Nummer eins will die Terra Wortmann Open als Generalprobe für das nächste große Turnier nutzen: Wimbledon.
So verfolgt ihr das Zverev-Match gegen Hanfmann live im Free-TV und Joyn-Livestream.
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ATP-Turnier in Halle jetzt live: Alexander Zverev vs. Yannick Hanfmann in der Übersicht
Spiel: Alexander Zverev vs. Yannick Hanfmann
Wettbewerb: Terra Wortmann Open; Achtelfinale
Ort: Halle (Westfalen)
Datum: 18. Juni 2026
Uhrzeit: ca. 15:30 Uhr
Terra Wortmann Open jetzt live: Wann beginnt das Match von Alexander Zverev und Yannick Hanfmann?
Das Match zwischen Alexander Zverev und Yannick Hanfmann wird am Donnerstag, 18. Juni, stattfinden. Das Spiel soll ungefähr gegen 15:30 Uhr beginnen. Die genaue Startzeit hängt aber auch von den vorher stattfindenden Matches ab.
Mehr Tennis-Videos
Alexander Zverev vs. Yannick Hanfmann jetzt live: Achtelfinale der Terra Wortmann Open im Free-TV
Eurosport zeigt Teile des Turniers im Free-TV. Auch das Spiel von Alexander Zverev wird im Free-TV übertragen. Der Sender ist ab 15:30 Uhr mit dabei.
Alexander Zverev vs. Yannick Hanfmann jetzt live: Wo gibt es einen kostenlosen Livestream zum Achtelfinale in Halle?
Das Duell Zverev gegen Hanfmann kann am Donnerstag auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgt werden.
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