ran Mehr Sport US-Open: Alexander Zverev kassiert Spitze von Kontrahenten Videoclip • 01:05 Min Link kopieren Teilen

Alexander Zverev wirkte nach der Umstellung auf den Hartplatz nicht mehr so in Form wie zuvor in der Saison. Jetzt geben verschiedene Experten ihre Meinung zu nötigen Veränderungen ab. So können es doch erfolgreiche US Open werden.

Alexander Zverev hat mit den French Open und Wimbledon bereits zwei erfolgreiche Grand Slams in diesem Jahr gespielt. Vor den US Open scheint die Hochform jedoch etwas gefallen zu sein. Alexander Zverev vor Rückfall? Boris Becker äußert böse Vorahnung Auch sein sonst so starker Aufschlag, der ihn bisher so ausgezeichnet hat, ist in Montreal und Cincinnati zuletzt eher zum Problem geworden. Gerade in Cincinnati war er eigentlich auf Kurs Viertelfinale, ließ allerdings nach einer eineinhalbstündigen Regenpause einen Matchball liegen und verlor noch gegen den US-Amerikaner Tommy Paul.

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Experten finden Zverev zu passiv Gründe für das frühe Ausscheiden bei den Turnieren in Nordamerika sieht Ex-Profi und TV-Experte Philipp Kohlschreiber in der passiven Spielweise des Hamburgers: "Er hat nicht so aktiv [gespielt] wie man ihn in Wimbledon oder bei den Sandplatzturnieren gesehen hat. Er hat abwartend gespielt." Mit der passiven Spielweise überlasse er "seinem Kontrahenten das Spiel", ergänzte Kohlschreiber in der Presserunde. Alexander Zverev im Mixed-Wettbewerb der US Open ausgeschieden Anpassungen hatte Zverev angekündigt. In Cincinnati wollte er seine "beste Form für die US Open erreichen." Dafür wollte er "einige Anpassungen vornehmen." An diesen Ehrgeiz und den Siegeswillen, alles zu tun, um in New York in der bestmöglichen Form am Start zu stehen, glaubt auch Kohlschreiber: "Die Qualität seines Kampfwillens ist unbestritten. Da hängt er sich wie kein anderer rein."

Zverev für mich der Topspieler, der physisch das stärkste Paket mitbringt TV-Experte Philipp Kohlschreiber

Trotz verkorkster Vorbereitung: Zverev gehört zu Favoriten Auch Experten-Kollege Patrik Kühnen schlug in eine ähnliche Kerbe: "Er hat die French Open gewonnen mit Offensive und mit Mut. Das braucht er auch bei den US Open." Konkret soll das für Zverev heißen, dass er nicht "zu weit hinter der Linie und zu passiv zu agieren" dürfe. Einig sind sich die beiden Experten jedoch auch darüber, dass sich die deutsche Nummer eins pünktlich zum letzten Grand Slam des Jahres wieder in Topform zeigen wird. "Im Best-of-Five-Modus ist Zverev für mich, was die Substanz angeht, der Topspieler, der physisch das stärkste Paket mitbringt", sagte Kohlschreiber abschließend. Auch interessant: Alexander Zverev bei den US Open: Deutscher Tennis-Star macht neue Partnerin offiziell

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