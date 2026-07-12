Wimbledon - Bundeskanzler Merz drückt Zverev vor Ort die Daumen: "Etwas Besonderes"

ran Mehr Sport Wimbledon - Michael Stich traut Zverev alles zu: "Beste Tennis jemals" Videoclip • 02:19 Min Link kopieren Teilen

Beim Wimbledon Finale von Alexander Zverev gegen Jannik Sinner ist Bundeskanzler Friedrich Merz vor Ort, um dem Hamburger die Daumen zu drücken.

Bundeskanzler Friedrich Merz drückt Alexander Zverev im Wimbledon-Finale vor Ort die Daumen. "Es ist schon etwas Besonderes und ich hoffe, dass es dem deutschen Tennis auch wieder ein bisschen Aufschwung gibt", sagte Merz im Londoner All England Club bei "Prime Video" vor Zverevs Partie gegen den Italiener Jannik Sinner am Sonntag (im Liveticker). Alexander Zverev im Wimbledon-Finale: Ist Freundin Sophia Thomalla anwesend? "Ich verfolge es heute mit großer Spannung und natürlich mit Daumendrücken für Alexander Zverev. Ich habe ihm gratuliert, als er Roland Garros gewonnen hat, und habe ihm gesagt, 'wenn du ins Endspiel in Wimbledon kommst, komme ich'", sagte Merz, der sein Versprechen nun wahr machte.

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