Wimbledon: Alexander Zverev bekommt heute im Finale besondere Ausnahme-Genehmigung

ran Mehr Sport Wimbledon - Michael Stich traut Zverev alles zu: "Beste Tennis jemals" Videoclip • 02:19 Min Link kopieren Teilen

Obwohl auf dem Court elektronische Geräte verboten sind, herrscht in Wimbledon für den deutschen Finalisten Alexander Zverev eine Ausnahme-Regelung - aus medizinischen Gründen.

- Anzeige -

- Anzeige -

Handy statt Fingerstich Deshalb ist es dem Grand-Slam-Sieger von Paris eben gestattet, mithilfe eines Handys am Platz seinen Blutzucker zu überwachen und ggf. nötige Insulin-Injektionen verwenden zu können, um diesen zu regulieren. Dies bestätigte der Wimbledon-Veranstalter, der All England Club, der "BBC". Zverev selbst erklärte der "BBC", dass er zwei Handys am Court dabei habe. Eines nutzt er - ohne SIM-Karte - zur Anzeige der Daten seines Glukose-Sensors. "Deshalb erlauben mir die Stuhlschiedsrichter, aufs Handy zu schauen, damit ich mir bei jedem Seitenwechsel nicht in den Finger stechen muss", wird Zverev zitiert. Auch interessant: Wimbledon: Vor Finale heute - Überraschende Enthüllung um Alexander Zverev