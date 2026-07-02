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Wimbledon heute live: Alexander Zverev vs. Valentin Royer - 2. Runde live im TV, Livestream und Ticker - wann geht's los?

Aktualisiert:

von Philipp Schmalz

ran Mehr Sport

Alexander Zverev feiert Grand-Slam-Titel in Pariser Nachtclub

Videoclip • 01:15 Min

Wimbledon hat begonnen und Alexander Zverev steht nach einem kniffligen Auftakt in der 2. Runde. ran zeigt euch, wie ihr seinen Auftritt gegen Valentin Royer verfolgen könnt.

Alexander Zverev ist der Start in Wimbledon geglückt. In Runde eins konnte der Deutsche gegen Alexander Blockx mit 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:5), 7:6 (7:0) gewinnen.

Als nächstes wartet Valentin Royer auf den amtierenden French-Open-Sieger. Gegen den Franzosen hat Alexander Zverev in seiner Karriere bisher nur einmal gespielt. Im Oktober 2025 gewann er bei den Shanghai Masters glatt in zwei Sätzen.

In Wimbledon dürfte der 29-Jährige auf einen ähnlichen Ausgang hoffen, um nach dem langen Erstrundenmatch ein paar Kräfte zu sparen.

ran hat alle Informationen zum Zweitrundenmatch in Wimbledon von Alexander Zverev zusammengefasst.

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Wimbledon in London live: Alexander Zverev vs. Valentin Royer in der Übersicht

  • Spiel: Alexander Zverev vs. Valentin Royer

  • Wettbewerb: Wimbledon, 2. Runde

  • Ort: London

  • Datum: 02. Juli 2026

  • Uhrzeit: nicht vor 15:30 Uhr

Wimbledon live: Wann beginnt das Match von Alexander Zverev und Valentin Royer

Das Zweitrundenmatch zwischen Alexander Zverev und Valentin Royer findet am 02. Juli 2026 statt und wird nicht vor 15:30 Uhr starten. Je nach Länge der vorher stattfindenden Matches, kann sich der Start verzögern.

Wimbledon live: Wer überträgt das Match von Alexander Zverev und Valentin Royer im Free-TV und Pay-TV?

Das gesamte Turnier wird in Deutschland exklusiv bei Prime Video übertragen. Ein klassisches Free-TV-Angebot für die Live-Matches gibt es nicht.

Wimbledon live: Wo gibt's einen Liveticker für das Match von Alexander Zverev?

Einen Liveticker für das Match von Alexander Zverev gibt es wie gewohnt auf ran.de.

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Wimbledon 2026: Der Zeitplan im Überblick

Hier findest du die wichtigsten Termine für das Turnier in London:

Qualifikation: 22. bis 25. Juni

1. Runde: 29. und 30. Juni

2. Runde: 1. und 2. Juli

3. Runde: 3. und 4. Juli

Achtelfinale: 5. und 6. Juli

Viertelfinale: 7. und 8. Juli

Halbfinale Damen: 9. Juli

Halbfinale Herren: 10. Juli

Finale Damen & Doppel Herren: 11. Juli

Finale Herren & Doppel Damen: 12. Juli

Auch interessant: Wimbledon - "Abstieg": Überraschung um Alexander Zverev beim Spiel gegen Valentin Royer

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