Wimbledon: Jannik Sinner vs. Novak Djokovic jetzt live im TV, Livestream und Liveticker

Blockbuster im Wimbledon-Halbfinale 2026: Der Titelverteidiger und Weltranglisten-Erste Jannik Sinner trifft auf den Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic. ran gibt einen Überblick, wo du das Match live im TV und Stream verfolgen kannst.

Es ist das Duell, auf das die Tennis-Welt gewartet hat: Im Halbfinale von Wimbledon kommt es zur Neuauflage des Vorjahreskrachers zwischen Jannik Sinner und Novak Djokovic.

Sinner präsentierte sich im Viertelfinale in absoluter Topform und beendete den sensationellen Lauf des Deutschen Jan-Lennard Struff glatt in drei Sätzen (7:5, 7:6, 6:3).

Ganz anders verlief der Weg für den "Djoker": Der 39-jährige Serbe musste im längsten Viertelfinale der Turniergeschichte über epische 5:15 Stunden gehen, ehe er den Kanadier Felix Auger-Aliassime im Match-Tiebreak des fünften Satzes niedergerungen hatte.

Bringt Sinner die Frische den entscheidenden Vorteil, oder triumphiert einmal mehr die unbändige Mentalität des siebenmaligen Wimbledon-Champions?