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Wimbledon: Jannik Sinner vs. Novak Djokovic jetzt live im TV, Livestream und Liveticker

Aktualisiert:

von ran.de

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Alexander Zverev feiert Grand-Slam-Titel in Pariser Nachtclub

Videoclip • 01:15 Min

Blockbuster im Wimbledon-Halbfinale 2026: Der Titelverteidiger und Weltranglisten-Erste Jannik Sinner trifft auf den Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic. ran gibt einen Überblick, wo du das Match live im TV und Stream verfolgen kannst.

Es ist das Duell, auf das die Tennis-Welt gewartet hat: Im Halbfinale von Wimbledon kommt es zur Neuauflage des Vorjahreskrachers zwischen Jannik Sinner und Novak Djokovic.

Sinner präsentierte sich im Viertelfinale in absoluter Topform und beendete den sensationellen Lauf des Deutschen Jan-Lennard Struff glatt in drei Sätzen (7:5, 7:6, 6:3).

Ganz anders verlief der Weg für den "Djoker": Der 39-jährige Serbe musste im längsten Viertelfinale der Turniergeschichte über epische 5:15 Stunden gehen, ehe er den Kanadier Felix Auger-Aliassime im Match-Tiebreak des fünften Satzes niedergerungen hatte.

Bringt Sinner die Frische den entscheidenden Vorteil, oder triumphiert einmal mehr die unbändige Mentalität des siebenmaligen Wimbledon-Champions?

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Sinner vs. Djokovic live: Das Wimbledon-Halbfinale im Überblick

  • Paarung: Jannik Sinner vs. Novak Djokovic

  • Wettbewerb: Wimbledon 2026, Halbfinale (Herren)

  • Datum: Freitag, 10. Juli 2026

  • Uhrzeit: nicht vor 16:10 Uhr (MESZ)

  • Austragungsort: Centre Court, All England Lawn Tennis and Croquet Club (London)

Sinner gegen Djokovic: Läuft das Wimbledon-Halbfinale im Free-TV?

Nein, das Match wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Die exklusiven Übertragungsrechte für Wimbledon liegen in Deutschland beim Pay-TV-Sender Amazon Prime Video. Im klassischen Free-TV (wie ARD, ZDF oder RTL) gibt es keine Live-Bilder aus London.

Wimbledon im Liveticker: Sinner gegen Djokovic bei ran.de verfolgen

Wer kein Prime-Abo hat oder während des Spiels arbeiten muss, bleibt bei uns trotzdem hautnah dran. Wir bieten zum Spiel Jannik Sinner vs. Novak Djokovic in Wimbledon einen ausführlichen Liveticker auf ran.de an. Dort versorgen wir euch mit allen Punkten, Breakbällen und den wichtigsten Statistiken in Echtzeit.

Die Bilanz: Sinner vs. Djokovic im Head-to-Head

Das Duell ist längst ein moderner Klassiker. Sinner hat fünf der letzten sechs Begegnungen gegen Djokovic gewonnen – unter anderem setzte er sich im letztjährigen Wimbledon-Halbfinale glatt durch. Das letzte Aufeinandertreffen bei den Australian Open zu Beginn des Jahres konnte allerdings Djokovic in einem dramatischen Fünfsatz-Krimi für sich entscheiden.

Wimbledon 2026: Finale mit Alexander Zverev live im TV & Stream

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Wimbledon 2026: Der Zeitplan im Überblick

Hier findest du die wichtigsten Termine für das Turnier in London:

Qualifikation: 22. bis 25. Juni

1. Runde: 29. und 30. Juni

2. Runde: 1. und 2. Juli

3. Runde: 3. und 4. Juli

Achtelfinale: 5. und 6. Juli

Viertelfinale: 7. und 8. Juli

Halbfinale Damen: 9. Juli

Halbfinale Herren: 10. Juli

Finale Damen & Doppel Herren: 11. Juli

Finale Herren & Doppel Damen: 12. Juli

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